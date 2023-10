De financiële markt was deze week relatief volatiel omdat investeerders keken naar de voortdurende oorlog tussen Israël en Hamas, de stijgende prijs van ruwe olie en de voortdurende obligatiecrisis. De prijs van ruwe Brent-olie steeg naar $95, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) steeg naar $93.

De onrust op de obligatiemarkt hield aan, waarbij de 30-jaars staatsobligaties naar een recordhoogte van 5% in tientallen jaren stegen. Ook de hypotheekrente steeg weer naar 8%, het hoogste punt in meer dan twintig jaar.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Deze prestatie vond plaats toen de energieprijzen enorm stegen en Jerome Powell een relatief agressieve verklaring aflegde. Hij betoogde dat de inflatie in het land nog steeds hardnekkig hoog is en dat de rente nog een tijdje op dit hoge niveau kan blijven. Niettemin waarschuwde hij voor de aanhoudende geopolitieke risico’s.

Crypto en goud waren veilige havens

Copy link to section

In perioden met een hoog risico hebben beleggers de neiging om naar veilige havens te verhuizen om hun beleggingen te beschermen. Onlangs omvatten deze veilige havens staatsobligaties op korte termijn, goud en zelfs cryptocurrencies.

Goud, dat vaak wordt gezien als een beter alternatief voor de Amerikaanse dollar, steeg naar bijna $2.000 per ounce. Dit betekent dat de economie met bijna 10% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in oktober van dit jaar.

Bitcoin is ook een nieuwe veilige haven geworden in de crypto-industrie. Na begin september naar $24.700 te zijn gedaald, steeg BTC deze week naar $30.000. Dit gebeurde omdat beleggers optimistisch bleven dat de Securities and Exchange Commission (SEC) binnenkort een spot bitcoin ETF zou accepteren.

In een verklaring zei Gary Gensler dat het bureau nog steeds de aanvragen van bedrijven als Blackrock, Invesco en Fidelity aan het beoordelen was. En in een aparte verklaring zei Larry Fink van Blackrock dat het bedrijf een verhoogde vraag naar Bitcoin onder institutionele beleggers had gezien.

Een andere katalysator voor Bitcoin waren de inkomsten van Tesla. Terwijl de activiteiten van het bedrijf tijdens het kwartaal vertraagden, bleef het zijn Bitcoins vasthouden, die meer dan $300 miljoen waard zijn. Er gingen geruchten dat het bedrijf overwoog om crypto te verlaten.

Shiba Memu is booming

Copy link to section

Ondertussen blijft Shiba Memu, de nieuwe meme-coin, floreren. Ontwikkelaars hebben de afgelopen drie maanden meer dan $3,9 miljard opgehaald. Dit maakt het een van de meest populaire tokenverkopen van het jaar.

Om te beginnen is Shiba Memu een cryptocurrency op het kruispunt van meme-munten zoals Bonk en Shiba Inu en de snelgroeiende kunstmatige intelligentie (AI)-industrie. De ontwikkelaars streven ernaar een meme-coin te maken met een diepgaande utility, waardoor deze in de loop van de tijd zal groeien.

In tegenstelling tot veel andere meme-coins heeft Shiba Memu een langetermijnvisie. Ten eerste zijn de ontwikkelaars van mening dat de geavanceerde AI-functies ervoor zullen zorgen dat het zichzelf effectief op de markt kan brengen.

We hebben in het verleden veel investeerders miljonairs zien worden met meme-coins. Er wordt bijvoorbeeld geschat dat de rijkste persoon in Shiba Inu op zijn hoogtepunt meer dan $500 miljoen waard was. Onlangs zagen we dat veel mensen extreem rijk werden door alleen maar in Pepe te investeren.

Toch zijn er risico’s verbonden aan het beleggen in meme-coins zoals Shiba Memu, waarvoor geavanceerde risicobeheerstrategieën nodig zijn. Je moet bijvoorbeeld alleen geld toewijzen dat je je kunt veroorloven te verliezen en het is belangrijk te diversifiëren.