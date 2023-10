Bitcoin keerde deze week terug naar het niveau van bijna $30.000 na een aantal positieve ontwikkelingen waardoor Cathie Wood – de oprichter van Ark Invest – haar super bullish kijk op Bitcoin herhaalde.

Wood ziet Bitcoin op $1,48 miljoen

Copy link to section

In een gesprek met Natalie Brunell deze week in haar podcast “Coin Stories” zei Wood dat de grootste cryptocurrency ter wereld de komende tien jaar een waarde van $1,48 miljoen zal hebben.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Eerder deze week koos de Securities & Exchange Commission ervoor om af te zien van plannen om in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin stond dat de toezichthouder geen adequate reden had om Grayscale ervan te weerhouden zijn vlaggenschip-trust om te zetten in een Bitcoin ETF.

Dat was vooral wat de prijs van Bitcoin de afgelopen dagen hielp herstellen. Het geeft aan dat de eerste Amerikaanse Spot Bitcoin ETF, die naar verwachting de institutionele vraag op betekenisvolle wijze zal stimuleren, nu dichterbij kan zijn dan velen denken.

De genoemde institutionele vraag zal, volgens Cathie Wood, ervoor zorgen dat BTC tegen het einde van dit decennium de grens van $1,0 miljoen bereikt.

Vergeet niet dat Bitcoin doorgaans de stemming voor de rest van de cryptomarkt bepaalt. Dus als het de komende jaren inderdaad zo agressief zal stijgen als Wood voorspelt, zal het waarschijnlijk een aantal andere namen met zich meeslepen – en daar kunnen ook de onlangs gelanceerde cryptoprojecten zoals Memeinator onder vallen.

Memeinator biedt blootstelling aan AI

Copy link to section

Memeinator is een op blockchain gebaseerd platform dat tot doel heeft de naam van de meme-coin ruimte te zuiveren.

Met behulp van kunstmatige intelligentie wil het internet het internet grondig scannen en vernietigen wat in de whitepaper de ‘zwakke’ coins worden genoemd. Oplichting en fraude met betrekking tot de mememunten hebben ervoor gezorgd dat veel mensen veel geld hebben verloren – en dat is wat Memeinator wil oplossen.

Zoals duidelijk is, kan investeren in “MMTR” dubbel zo spannend zijn, aangezien het je ook blootstelling geeft aan kunstmatige intelligentie – een markt die vrijwel in brand staat sinds Microsoft miljarden in OpenAI heeft geïnvesteerd.

In de doorlopende presale gaat Memeinator voor $0,0118. Als beleggers vroeg instappen, kunnen ze de komende jaren grote rendementen behalen.

Memeinator (MMTR) heeft meer dan $0,8 miljoen opgehaald

Copy link to section

Wanneer er nieuwe tokens op de crypto-uitwisseling verschijnen, ontgrendelt dit doorgaans een aanzienlijke vraag die de prijs naar het noorden helpt stuwen. Aangezien Memeinator nog niet op de markt is gebracht, kan dit een extra indicatie zijn dat het nog niet te laat is om erin te investeren.

Wat nog belangrijker is, is dat het vraagbeeld naar MMTR er al sterk uitziet, zelfs voordat het live gaat op een crypto-uitwisseling.

De presale heeft in een paar maanden tijd meer dan $0,8 miljoen opgehaald, wat erop wijst dat beleggers inderdaad potentieel zien in de missie van totale marktdominantie.

Memeinator zal naar verwachting de lopende presale beëindigen met een winst van ongeveer 132%. Bezoek de website hier voor meer informatie over wat MMTR is, wat de visie is en investeren binnen enkele eenvoudige stappen.

Rugwind van verschillende kanten zou MMTR kunnen helpen

Copy link to section

We hebben al vastgesteld dat Memeinator tot twee verschillende markten behoort: meme-coins en kunstmatige intelligentie – en beide groeien in een uitzonderlijk tempo.

In het geval van meme-coins is het een markt die vóór de pandemie niet eens bestond, maar eind vorig jaar al een waarde van meer dan 20 miljard dollar had bereikt. En dan is er nog de kunstmatige intelligentie die volgens Statista tussen nu en het einde van dit decennium grofweg zal vertienvoudigen.

Door deze groeicijfers te extrapoleren met de potentiële rally van Bitcoin, zoals Cathie Wood heeft gesuggereerd, kan MMTR de komende jaren profiteren van een aantal zeer sterke rugwinden.

Andere opmerkelijke namen die onlangs hun bullish visie op Bitcoin hebben herhaald, zijn onder meer miljardair-investeerder Paul Tudor Jones en Michael Novogratz – de CEO van Galaxy Digital.

Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het investeren in Memeinator.