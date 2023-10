Zal de nieuwe generatie P2E-tokens de volgende bull run inluiden terwijl Axie Infinity vervaagt?

GameFi, het kruispunt tussen gaming en gedecentraliseerde financiën, samen met play-to-earn (P2E), is een integraal onderdeel geworden van de blockchain-ruimte. Op dezelfde manier zijn P2E-tokens uitgegroeid tot een favoriet van velen, die zowel investeerders als enthousiastelingen aanspreken.

Terwijl de waanzin rond Axie Infinity (AXS) afneemt, voorspellen experts dat de volgende rally geleid zou kunnen worden door een nieuwe generatie P2E-tokens.

Met name NuggetRush (NUGX) valt op, getipt als een van de doorbraakprojecten van de volgende bull run. Dit is deels te danken aan de unieke benadering van gaming, die hieronder zal worden onderzocht, waardoor het wordt gepositioneerd als een van de altcoins om in de gaten te houden.

NuggetRush (NUGX): Een topjuweeltje in de P2E-wereld

Te midden van de afnemende dominantie van Axie Infinity komt NuggetRush naar voren als een veelbelovende concurrent. Hoewel het een cryptocurrency ICO (Initial Coin Offering) is, is er sprake van een duizelingwekkende deelname aan de voortdurende presale ervan. Nu het token op het punt staat een van de beste ICO-projecten te worden, verdiepen we ons in de factoren die het in de voorhoede van de GameFi-golf zouden kunnen plaatsen.

NuggetRush wordt in de volksmond geïdentificeerd als een P2E-memecoin. Dit komt omdat het meme- en P2E-elementen combineert. Dat is nog niet alles; het convergeert met impact gaming, GameFi en een gemeenschapsgerichte aanpak.

Het is veelbetekenend dat dit spel, eigendom van de gemeenschap, de besluitvorming en gegevenscontrole bij de gebruiker wil herstellen en tegelijkertijd goede doelen ondersteunt. Dit omvat onder meer het bijdragen aan de verbetering van ambachtelijke mijnwerkers in ontwikkelingslanden.

Wat de game betreft, is het bedoeld om meeslepende gameplay te bieden die spelers beloont met waardevolle in-game assets. Omdat het spel is opgebouwd rond goud- en mineraalwinning, zullen spelers plezier hebben en een fortuin kunnen opbouwen.

Daartoe zullen gamers mijnbouwfaciliteiten opzetten door personages te kiezen die dienst doen als NFT’s of door samen te werken met andere spelers. Uiteindelijk zal deze revolutionaire mix van GameFi en avontuur ervoor zorgen dat NuggetRush verschillende op blockchain gebaseerde gamingplatforms overtreft in zijn zoektocht om de beste te zijn.

De presale van dit unieke P2E-token bevindt zich momenteel in de eerste ronde. De prijs bedraagt $0,01, wat volgens analisten het potentieel heeft om na de lancering met 45x te stijgen. Bijgevolg zou het uiteindelijk een van de beste nieuwe crypto tokens kunnen zijn om vandaag de dag in te investeren.

Axie Infinity (AXS) neemt af

Axie Infinity (AXS) wordt algemeen beschouwd als een pionier op het gebied van het P2E-gamingmodel. Hoewel het ooit werd geprezen als de uithangbord van P2E, is zijn dominantie onder de loep genomen. Niettemin wordt het nog steeds gerangschikt als een van de beste altcoins op de markt.

In termen van zijn waardepropositie is Axie Infinity een op blockchain gebaseerd handels- en vechtspel.

Opmerkelijk genoeg is het gedeeltelijk eigendom van en wordt beheerd door de spelers. De game, geïnspireerd op populaire games als Pokemon, stelt spelers in staat op tokens gebaseerde wezens genaamd Axies te verzamelen, fokken, groot te brengen en te verhandelen. Elke Axie is een non-fungible token dat kan worden gebruikt of verkocht op de markt, waardoor ze waardevol worden.

Verder vormt AXS de kern van het Axie Infinity-ecosysteem. Het drijft niet alleen het gamingplatform aan, maar functioneert ook als een governance-token. Met andere woorden: houders kunnen deelnemen aan belangrijke bestuursstemmingen.

Niettemin kiezen investeerders, na de marktdominantie sinds de lancering, voor alternatieve projecten met potentieel. Dit kan worden toegeschreven aan de behoefte aan spannendere games en mogelijkheden om meer te verdienen, resulterend in een verschuiving van Axie Infinity.

Conclusie

Terwijl Axie Infinity in populariteit en adoptie afneemt, benadrukt de opkomst van nieuwe generatie P2E-tokens zoals NuggetRush de dynamiek van de ruimte. NuggetRush, een mix van meme, een spannend P2E-spel en GameFi, is uitgegroeid tot een van de beste DeFi-munten om naar te kijken. Bovendien is het, met zijn explosieve groeipotentieel, een favoriet onder beleggers geworden.

