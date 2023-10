Bitcoin versus Amerikaanse staatsobligaties: waarom BTC beter is dan VGLT, TLT, BND ETF’s

De prijs van Bitcoin (BTC) heeft het dit jaar goed gedaan en tart eerdere voorspellingen dat deze zou instorten in een omgeving met hoge rentetarieven. De munt is met meer dan 100% gestegen en presteert beter dan de Nasdaq 100, goud en andere activa.

Het belangrijkste is dat Bitcoin staatsobligaties verslaat. De rente op 10 jaar steeg maandag naar 5%, het hoogste niveau sinds 2007. Op dezelfde manier steeg de rente op 30 jaar staatsobligaties naar ruim 5,10%.

BTV vs staatsobligaties-grafiek door TradingView

Het geval van Bitcoin

De prijs van Bitcoin is nog steeds veel lager dan het hoogste punt ooit van $67.000. Ondanks deze crash is het token echter uitgegroeid tot een van de best presterende activa ter wereld. Sinds de oprichting ervan is het al met meer dan 35 miljoen procent gestegen.

Er zijn verschillende redenen waarom Bitcoin zinvol is als investering. Ten eerste is BTC door de jaren heen een overlever geweest. Het bloeide na de ineenstorting van Mt.Gox in 2014. Destijds geloofden veel bears dat de munt niet zou overleven.

Verder heeft het andere Black Swan gebeurtenissen overleefd, zoals de ineenstorting van Terra en FTX. Deze implosies alleen al leidden tot verliezen van meer dan 50 miljard dollar voor investeerders. Bovendien heeft Bitcoin de Covid-19-pandemie overleefd en doet het het goed in deze periode van hoge rentetarieven.

Een paar jaar geleden zou het onbegrijpelijk zijn om je voor te stellen dat Bitcoin in een periode van hoge koersen voor $30.000 zou handelen. De rentetarieven zijn gestegen van nul, waar ze na de mondiale financiële crisis (GFC) bleven, naar 5,50%, het hoogste punt in meer dan twintig jaar.

Daarom betekenen deze gebeurtenissen dat Bitcoin niet noodzakelijkerwijs verschilt van andere activa zoals aandelen en goud. Ten eerste stortten de aandelen ook in toen de rente in 2022 begon te stijgen en nu probeert te herstellen.

Er is nog een zaak te maken. Ten eerste heeft Bitcoin, in tegenstelling tot staatsobligaties, een beperkt aanbod van 21 miljoen munten. Hiervan zijn er al 19,5 miljoen gedolven, terwijl de halvering van volgend jaar het delven moeilijker zal maken. Daarom is het zinvol om te investeren in een eindig actief dat het de afgelopen jaren goed heeft gedaan.

BREAKING: Bitcoin jumps nearly 15% today on news that Blackrock is preparing for a Bitcoin ETF launch.



Data on the Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) website is being used as evidence that Blackrock is preparing for the ETF's launch.



An SEC approval of the ETF… pic.twitter.com/WYvzIzJxKP — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 24, 2023

Staatsobligaties lopen een verhoogd risico

Terwijl de prijs van Bitcoin enorm is gestegen, zijn grote Treasury-ETF’s de afgelopen jaren gedaald. De iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT), Vanguard Long-Term Bond ETF (VGLT) en het Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND) zijn gecrasht.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom dit gebeurt. De Amerikaanse regering is doorgegaan met uitgeven, waardoor het totale begrotingstekort het afgelopen financiële jaar is opgelopen tot bijna $2 biljoen. De staatsschuld is gestegen naar ruim 33,6 biljoen dollar.

Tegelijkertijd zijn de kosten voor het aflossen van deze schulden enorm gestegen. Alleen al aan rente heeft de overheid ruim 800 miljard dollar uitgegeven. Daar kan de overheid het zich nog steeds veroorloven deze schuld terug te betalen, maar de last zal te zwaar worden.

Lange tijd kon Amerika elk bedrag aan contant geld ophalen, omdat landen als China, Saoedi-Arabië, Japan en Zwitserland bereid waren te kopen. Nu dumpen veel van deze regeringen hun bezittingen. De implicatie is dat binnenlandse kopers een hogere rente nodig zullen hebben voor het risico.

Erger nog, de VS worden de komende jaren met een grote dubbele klap geconfronteerd. De totale schuld zal binnenkort de grens van $50 biljoen overschrijden, terwijl de sociale zekerheid tussen 2030 en 2032 geen geld meer zal hebben. De defensie-uitgaven zullen binnenkort de grens van $1 biljoen bereiken.

Helaas is geen enkele partij bereid het juiste te doen om de uitgaven terug te dringen en zelfs de begroting in evenwicht te brengen, wat betekent dat de zaken van kwaad tot erger zullen evolueren.

Daarom maken al deze tegenwinden het voor mensen uiterst riskant om in VGLT- en TLT ETF’s te beleggen. Ik vermoed dat de VS de komende jaren zijn definitieve Triple-A-rating zullen verliezen, wat de zaken alleen maar erger zal maken. Daarom is het zinvol om te investeren in Bitcoin en zelfs goud, waarvan het aanbod beperkt is.

https://www.youtube.com/watch?v=kuNCfkDtPNku0026amp;pp=ygUURmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIGNuYmM%3D