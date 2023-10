Shiba Memu presale nadert $4 miljoen, nu optimisme over Bitcoin ETF de cryptomarkten doet stijgen

De cryptomarkt verwelkomde deze week bullish, te midden van de toegenomen opwaartse kracht vanwege de spot-Bitcoin ETF. De meest toonaangevende digitale munt qua marktkapitalisatie overwon de hindernis van $31.000 en verkende binnen enkele minuten niveaus boven de $34.000.

Bitcoin werd op het moment van schrijven verhandeld voor $34.023 en steeg de afgelopen dag met meer dan 10%. Het steeg respectievelijk 20% en 30% ten opzichte van de voorgaande week en maand.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BTC maandgrafiek op Coinmarketcap

Ondertussen zorgden de laatste prijsbewegingen voor opwaartse trends op de totale markt, terwijl de marktkapitalisatie voor cryptovaluta steeg naar $1,25 biljoen. Analisten schreven de aanhoudende bullishness toe aan de stijgende handelsvolumes en de belangstelling voor ETF-goedkeuring.

Het huidige marktsentiment bevestigt het vertrouwen van beleggers nu digitale activa zich voorbereiden op het beëindigen van de langdurige winter in de sector. De unieke meme-coin Shiba Memu blijft bijvoorbeeld in de presale fase investeringen aantrekken en levert bijna $4 miljoen op.

Het Shiba Memu-project heeft $3.997.775 opgehaald, wat wijst op een groter vertrouwen in deze op AI gerichte cryptocurrency. De meme-coin heeft een grotere belangstelling gekend vanwege zijn unieke karakter in vergelijking met andere meme-crypto’s.

Shiba Memu gebruikt AI om zichzelf op verschillende sociale fora op de markt te brengen, wat zich waarschijnlijk vertaalt in exponentiële prijsstijgingen. De gemeenschap blijft enthousiast over dit project en de presale fasen kunnen dit bevestigen. Verder zijn beleggers FOMO over de potentiële winsten van Shiba Memu vanwege de aanhoudende bullishness op de markten

Investeren in Shiba Memu?

Copy link to section

Shiba Memu blijft een apart project binnen de meme-coin- en crypto-sector. Het is de bedoeling om te onderzoeken hoe AI blockchain-projecten kan helpen transparantie, zelfvoorziening en een hoger rendement te garanderen. Dat is anders dan andere meme-coins die afhankelijk zijn van de hype van beroemdheden en influencers.

Het Shiba Memu-project kan gerenommeerde meme-tokens overwinnen wat betreft marktkapitalisatie en winstgevendheid. De routekaart van de alt omvat indrukwekkende ontwikkelingen, van de lancering van het SHMU-token in het vierde kwartaal van 2024 tot de uitbreiding naar nieuwe markten in het tweede kwartaal van 2025.

Bovendien zal Shiba Memu de trends in de algehele cryptocurrency-sector volgen. Analisten van digitale valuta zijn van mening dat de huidige status van de sector wijst op het potentieel om nieuwe hoogtepunten te verkennen.

Cryptocurrencies rijden op bullish golven op de huidige rage op het gebied van op de beurs verhandelde Bitcoin-fondsen. ETF’s zullen meerdere financiële giganten, waaronder BlackRock en Fidelity, op de markt brengen, wat indrukwekkende waardestijgingen zal katalyseren.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Ook hintte de Federal Reserve op een renteverhogingspauze. Dat kan risicovolle beleggingen ten goede komen. Bovendien zal de komende BTC-halving ervoor zorgen dat de leidende crypto aan kracht wint.

De cryptomarkt vertoont bullish vooruitzichten en lijkt klaar voor verdere stijgingen. Ondertussen blijven beleggers vertrouwen hebben in Shiba Memu. Het token zal waarschijnlijk beter presteren te midden van brede rally’s, gezien de AI-verbinding, het nut en de aankomende ontwikkelingen door SHMU-ontwikkelaars.

Opvallend is dat de prijs van SHMU dagelijks om 18.00 uur GMT stijgt. Tijdens deze publicatie werd de koers op $0,036100 verhandeld. Meer informatie over het project is te vinden op de website.