Cryptocurrencies presteerden dit weekend sterk, zelfs toen de crisis in Israël en de problemen op de obligatiemarkt aanhielden. Bitcoin steeg voor het eerst in maanden boven $30.000, terwijl belangrijke altcoins zoals Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos en Quant hun bullish trend voortzetten.

Tech-inkomsten in het verschiet

Copy link to section

De cryptocurrency-industrie zal deze week relatief rustig zijn en er zijn geen grote nieuwsevenementen gepland. Daarom zal de belangrijkste katalysator de aanhoudende hoop zijn dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een spot Bitcoin ETF zal toestaan. Analisten bij JP Morgan verwachten dat het bureau dat de komende maanden zal doen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Handelaren zullen zich ook concentreren op de komende technologie-inkomsten van bedrijven als Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon. Dit zijn belangrijke resultaten omdat dit de grootste bedrijven ter wereld zijn met een gecombineerde marktkapitalisatie van bijna $4 biljoen. Ze zijn ook de grootste bestanddelen van de S&P 500- en Nasdaq 100-indices.

Onlangs zijn cryptocurrencies afgeweken van Amerikaanse aandelen. Terwijl belangrijke indices zoals de S&P 500 en Nasdaq 100 zich hebben teruggetrokken, is Bitcoin gestegen. De totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies is gestegen tot meer dan $1,13 biljoen.

Een andere belangrijke katalysator om in de gaten te houden zijn de komende Amerikaanse bbp-gegevens die voor donderdag zijn gepland. Deze cijfers zullen meer informatie verschaffen over de toestand van de economie. Ze zullen ook een lange weg afleggen om te bepalen wat de Fed tijdens de volgende vergadering zal doen.

De Amerikaanse bbp-cijfers komen op een moment dat de uitverkoop op de obligatiemarkt is toegenomen, waarbij de 30-jaarsrente naar het hoogste niveau in meer dan tien jaar is gestegen.

Verkoop van Memeinator-tokens wint aan kracht

Copy link to section

Ondertussen zette Memeinator, de opkomende cryptocurrency, zijn tokenverkoop met succes voort. Het token heeft de afgelopen weken al ruim $817.000 opgehaald, terwijl de vraag naar het token blijft stijgen.

Om te beginnen is Memeinator (MMTR) een cryptocurrency die de gouden standaard in de meme-coin industrie wil worden. Het zal dat doen door een meme-coin te zijn met een ingebouwd hulpprogramma voor kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens de whitepaper gaat 62,5% van de tokens naar het publiek, terwijl 15% naar de marketing- en CEX-lijsten gaat. De andere tokens zullen worden verplaatst naar ontwikkeling, liquiditeitsverstrekking en concurrentiepool. Beleggers kunnen het MMTR-token hier kopen.

Is het veilig om het token te kopen? Sommige analisten zijn van mening dat het zinvol is om een klein deel van de portefeuille aan presale tokens toe te wijzen. Hoewel niet al deze tokens het uiteindelijk goed zullen doen, zullen sommige dat wel doen. En zoals we bij Pepe hebben gezien, is het gemakkelijk om miljonair te worden door een klein bedrag te investeren. Net als bij andere activa moet je echter alleen contant geld beleggen dat je kunt missen.