De prijs van Bitcoin (BTC/USD) is de afgelopen dagen hard gestegen. De rally won dinsdag aan kracht toen het token naar meer dan $35.000 steeg, het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. In totaal is de prijs van BTC dit jaar met meer dan 125% gestegen ten opzichte van het laagste niveau. Deze rally heeft de totale marktkapitalisatie op ruim $672 miljard gebracht.

Hoop op Bitcoin spot ETF

De prijs van Bitcoin is enorm gestegen vanwege de toenemende hoop dat de Securities and Exchange Commission (SEC) later dit jaar een spot Bitcoin ETF zal goedkeuren. Analisten zijn van mening dat het bureau tegelijkertijd ETF’s van onder meer BlackRock, Invesco, Franklin Templeton en Ark Invest zal goedkeuren.

De theorie is dat deze goedkeuring zal leiden tot meer Bitcoin-instroom van institutionele beleggers. Het belangrijkste is dat de aanhoudende veerkracht van Bitcoin in een omgeving met hoge rentetarieven het aantrekkelijker zal maken.

Bitcoin heeft de afgelopen tien jaar bewezen een overlever te zijn. Het bloeide na de ineenstorting van Mount Gox in 2014. Tegelijkertijd heeft het de ineenstorting van Terra, FTX, Celsius, Voyager Digital en Three Arrows Capital van vorig jaar overleefd.

Belangrijk is dat Bitcoin floreerde tijdens de Covid-19-pandemie, een van de grootste Black Swan gebeurtenissen van onze generatie. En recentelijk heeft Bitcoin het goed gedaan in een periode waarin de Federal Reserve de rente naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar heeft verhoogd.

Opvallend is dat Bitcoin beter presteerde dan goud, dat vaak wordt gezien als een veilige haven in tijden van problemen. De koers is de afgelopen twaalf maanden met ruim 70% gestegen, terwijl goud in deze periode met minder dan 30% is gestegen.

Daarom kunnen we een situatie niet uitsluiten waarin veel institutionele beleggers een klein deel van hun geld aan Bitcoin beleggen. Zo’n klein bedrag zal op de lange termijn tot een substantiële instroom en vraag leiden.

Peter Schiff waarschuwt voor Bitcoin

Ondertussen heeft Peter Schiff, een bekende investeerder en voorstander van goud, er bij investeerders op aangedrongen dat de top van Bitcoin nadert. In een tweet betoogde hij dat een Bitcoin-top nadert en zal worden bevestigd wanneer de SEC de ETF goedkeurt.

#Bitcoin is now trading at $35K as speculators bet on SEC approval of $GBTC converting into an ETF. Such a conversation will likely mark the top of the rally, if Bitcoin doesn't sell off prior to approval. The selloff will be less severe if the ETF conversion is rejected again. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 24, 2023

Zijn betoog klopt gedeeltelijk. Ik geloof dat Bitcoin en andere altcoins zoals Mina, Zilliqa, Stacks, Conflux en Filecoin stijgen vanwege hun correlatie met Bitcoin.

Ik verwacht ook dat deze munten zich zullen terugtrekken wanneer de SEC een Bitcoin ETF goedkeurt. Dit staat bekend als het kopen van het gerucht, het verkopen van het nieuws. Recentelijk zagen we dit gebeuren met XRP, dat enorm steeg na de overwinning van Ripple op de SEC. Vervolgens daalde het met meer dan 50% ten opzichte van het hoogste niveau.

Op de lange termijn heeft Peter Schiff echter ongelijk. Zoals ik hierboven beschreef, heeft Bitcoin de afgelopen tien jaar al een grote stresstest ondergaan. Het heeft enkele van zijn grootste problemen overleefd, waaronder de ineenstorting van de FTX en de implosie van Terra Luna. Daarom kunnen we, naarmate het meer mainstream wordt, een situatie niet uitsluiten waarin het beweegt en opnieuw zijn hoogste punt ooit test.

My 11-minute summary of the essence of money, the problem of inflation, the paradox of investing, and the brilliance of #Bitcoin. pic.twitter.com/R6t15sAHFp — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 23, 2023