Hoewel Ripple de juridische strijd met de SEC lijkt te winnen, houden investeerders en bedrijven nog steeds afstand van $XRP. Op dezelfde manier registreerde Dogecoin (DOGE) begin Q4 van 2023 een afnemend enthousiasme van investeerders. Op dit moment zeggen investeerders dat dit een van de beste crypto’s zou kunnen zijn om te kopen: BorroeFinance ($ROE).

Laten we eens kijken wat experts over deze tokens zeggen en deze bewering testen.

BorroeFinance ($ROE): web3-bedrijven anticiperen op een nieuw fondsenwervingsplatform

BorroeFinance is een door AI aangedreven marktplaats voor fondsenwerving waarmee web3-deelnemers en makers van content direct geld kunnen inzamelen door hun toekomstige digitale inkomsten te verkopen. Met BorroeFinance kunnen gebruikers toekomstige abonnementen, royalty’s, facturen en digitale betalingen in NFT’s opslaan en deze tegen gereduceerde prijzen aan ondersteunende communities verkopen.

Om de veiligheid van BorroeFinance te garanderen, heeft BlockAudit het platform getest en geverifieerd, wat betekent dat het veilig is tegen hacks en exploits. Ook heeft BorroeFinance ($ROE) onlangs zijn slimme contractadres aan het publiek vrijgegeven. Deze stap zal waarschijnlijk bijdragen aan het bevorderen van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen voor het BorroeFinance ($ROE)-project.

BorroeFinance ($ROE) bevindt zich in de tweede presale fase en het token wordt verkocht voor $0,015. Wanneer alle presale fasen zijn afgerond, zal $ROE de reguliere cryptomarkt bereiken. Er zijn vooruitzichten dat web3-bedrijven toegang zullen krijgen tot directe leningen vanaf dit platform, wat enorme aandacht zal trekken voor BorroeFinance en zijn eigen $ROE-token.

Ripple Payments: Roblox ontkent geruchten op sociale media

Op 16 oktober 2023 tweette BitPay (een betalingsplatform voor de beste cryptomunten) dat web3-gamers nu $XRP-tokens kunnen gebruiken voor Xsolla-betalingen in ondersteunde games zoals Roblox.

Roblox heeft het gerucht op sociale media echter ontkend en verklaard dat ze nog $XRP-betalingen voor het platform moeten toevoegen. Bitpay verwijderde het bericht kort daarna en hun CMO Bill Zielke bevestigde dat ‘er een fout in de tweet zat.’

Deze sociale media-saga had niet veel invloed op de prijs van $XRP, en $XRP steeg de afgelopen week slechts 0,68%. Op 11 oktober werd $XRP verhandeld tegen $0,4864. Op 18 oktober steeg de $XRP tot $0,4897, waardoor beleggers op zoek moesten gaan naar meer winstgevende tokens.

Volgens analisten zal de $XRP in het vierde kwartaal van 2023 mogelijk geen enorme prijsstijging laten zien vanwege aanhoudende rechtszaken bij de SEC.

Dogecoin kampt met afnemende belangstelling van investeerders in het vierde kwartaal van 2023

Onlangs tweette IntoTheBlock (een van de beste cryptocurrency-analyseplatforms) dat ‘Dogecoin’s ($DOGE) 7-daagse gemiddelde voor dagelijkse transacties nu op 37.300 ligt’ vanaf 11 oktober 2023.

Dit cijfer is significant omdat vier maanden geleden (juni) het wekelijkse gemiddelde van Dogecoin (DOGE) voor dagelijkse transacties 2,1 miljoen bedroeg. Destijds waren er speculaties dat Elon Musk DOGE zou accepteren als betaalmiddel op X.

Als gevolg van deze daling verloor $DOGE in oktober 5,31%. Op 1 oktober werd het token verhandeld tegen $0,06249. Vervolgens daalde de koers in minder dan drie weken naar $0,05898. Volgens experts zal Dogecoin zijn bearish traject tot het einde van het jaar voortzetten als het gebrek aan interesse van investeerders aanhoudt.

Beleggers kunnen meer te weten komen over BorroeFinance door de presale van BorroeFinance te bezoeken of door lid te worden van de Telegram-groep.