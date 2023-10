Beoordeling van potentiële bullish uitbraak Cardano terwijl ADA een dalend wigpatroon afdrukt

Het digitale token Cardano (ADA) registreerde bullish acties toen de cryptomarkt de afgelopen week een brede rally lanceerde. De altcoin steeg van het dieptepunt van $0,247 op 19 oktober naar de huidige prijs van $0,280, na aanhoudende stijgingen gedurende de afgelopen zes dagen.

ADA weekgrafiek op Coinmarketcap

Als gevolg hiervan steeg de ADA met meer dan 14% in de zevendaagse grafiek. De prestatie blijft indrukwekkend, ondanks dat de altcoin nog lang niet op de $3,10 ATH van 2 september 2021 staat.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ondertussen lijkt Cardano klaar om zijn huidige opwaartse trend voort te zetten, aangezien het bullish signalen vertoont. De altcoin heeft een dalend wigpatroon gecreëerd, wat de aankomende opwaartse trends voor digitale munten benadrukt. De opzet bevestigt dat bulls de bears gestaag hebben overtroffen, wat vaak tot een opwaartse uitbraak leidde.

Traders moeten echter rekening houden met de bovenste trendlijn bij het handelen in dit patroon. Een doorbraak buiten de lijn, die een lucratieve koopmogelijkheid biedt, zal de aanstaande bullish uitbraak bevestigen.

Cardano’s steun- en weerstandsniveaus

Copy link to section

Bron – TradingView

De recente prijsbewegingen van ADA hebben $0,25 als betrouwbare ondersteuning aangemerkt. Het waardegebied is cruciaal geweest voor de schommelingen van het token, wat de betekenis ervan bevestigt.

Ondertussen heeft de crypto aanvankelijk een substantiële weerstand van $0,30, wat van cruciaal belang blijft omdat het voorheen diende als ondersteuningsniveau voor ADA.

De voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentielijn ondersteunt op korte termijn stijgingen voor ADA terwijl deze voorbij de MACD-signaallijn zwaait. Bovendien zweefde de Relative Strength Index boven de 55, wat wijst op bullish kracht.

Niettemin vertoont Cardano een neerwaartse trend bij het evalueren van de structuur op middellange en langere termijn. Enthousiastelingen moeten voorzichtig zijn en kansen op de korte termijn overwegen.

De dalende wig en de positieve indicatoren bevestigen een potentiële kortetermijnopleving voor ADA. Traders moeten mogelijk letten op de steun op $0,25 en de weerstand op $0,30 bij het beoordelen van het uitbraakpotentieel van het token.

Een beweging onder de $0,25-basis zal ervoor zorgen dat ADA de volgende steun van $0,22 bereikt, terwijl solide oplevingen boven de $0,30 een soepele vaart over de hindernis van $0,42 zouden kunnen verwelkomen.