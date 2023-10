Binance crypto-opnames tijdelijk niet beschikbaar, technische problemen

Crypto-uitwisselingsgigant Binance heeft een tijdelijke stopzetting van de crypto-opnames aangekondigd als gevolg van technische problemen.

Deze onverwachte onderbreking komt op een moment dat de cryptocurrency-markt bruist van activiteit en op dezelfde dag een duizelingwekkend handelsvolume van $100 miljard registreert op alle platforms.

Binance ondervindt enkele technische problemen

In een tweet erkenden Binance en de CEO het probleem en zeiden: “We ervaren een technisch probleem met crypto-opnames. Als gevolg daarvan zijn ze tijdelijk niet beschikbaar terwijl ons team aan de oplossing werkt. Fiat-opnames zijn beschikbaar en werken. Alle fondsen zijn veilig. Onze excuses voor het ongemak en we zullen u op de hoogte houden van de voortgang.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

De laatst geregistreerde crypto-opname van een van de Ethereum-accounts van Binance vond plaats om 10:45 UTC. Binance heeft zijn gebruikers verzekerd dat hun geld veilig is, waarbij de nadruk wordt gelegd op de status “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Deze ontwikkeling onderstreept het belang van technische stabiliteit en betrouwbaarheid in de industrie van cryptocurrency-uitwisselingen. Nu de cryptomarkt een snelle groei en hoge handelsvolumes blijft ervaren, wordt het voor beurzen absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat hun systemen de toegenomen belasting zonder verstoringen aankunnen.

Binance, bekend om zijn sterke beveiligingsmaatregelen, werkt actief aan het oplossen van het probleem. In de tussentijd blijven fiat-opnames onaangetast, waardoor gebruikers hun activa ongehinderd kunnen beheren.

De toewijding van Binance aan transparantie en veiligheid blijkt duidelijk uit de snelle reactie op dit technische probleem.