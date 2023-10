Is het nu een goed moment om XRP te kopen? Nieuw vastgoedtoken en Shiba Inu klaar voor snelle opkomst

In eerdere bullmarkten waren XRP en Shiba Inu zeer populair, met enorme prijsstijgingen. Wat zeggen analisten over deze topcrypto’s, nu we een nieuwe potentiële bullmarkt naderen? Ondertussen heeft een andere nieuwe crypto de aandacht van investeerders getrokken, waarbij analisten een grote prijsstijging voor Everlodge voorspellen.

Everlodge klaar voor enorme prijsstijging

Copy link to section

Onroerend goed is altijd een van de grootste markten ter wereld geweest, met een waarde van ruim $280 biljoen. De hoge kosten van onroerend goed en de knelpunten bij het investeren zijn voor velen echter een reden om weg te blijven van de markt. Dit is de reden waarom Everlodge wordt gelanceerd, om iedereen de kans te geven deel te nemen aan deze bloeiende industrie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Om dit te bereiken bouwt Everlodge een blockchain-marktplaats voor onroerend goed. Het platform zal werken met Web 3 en NFT om eigendommen aan te bieden die zo goedkoop zijn als $100. Er zal bijvoorbeeld een luxe villa ter waarde van $3 miljoen in Miami op het platform worden geslagen. Met behulp van fractionering wordt het asset gefragmenteerd in 30.000 NFT’s.

Elke eenheid is $100 waard en vertegenwoordigt een deel van het onroerend goed. Als de prijs van de villa met 10% stijgt, zal de prijs van de NFT ook stijgen. Door dit unieke mede-eigendomsmodel te hanteren, probeert Everlodge de vastgoedsector te democratiseren.

Houders van NFT’s maken ook kans op geweldige beloningen. Beleggers kunnen nog meedoen aan de Everlodge presale en kans maken op een luxe vakantie op de Malediven. Het Everlodge-token wordt nu verhandeld tegen $0,02. Met dit unieke concept voorspellen analisten echter dat de ELDG binnenkort naar $0,50 zou kunnen stijgen.

De Shiba Inu-transitie zou de prijs van SHIB enorm kunnen laten stijgen

Copy link to section

Aanvankelijk gelanceerd in 2020 als een meme-coin om Dogecoin te evenaren, ondergaat Shiba Inu nu een transitie. Als onderdeel van het transitieproces bouwt het Shiba Inu-team een ecosysteem om utility toe te voegen aan het project terwijl het zich ontwikkelt als meme-coin.

Het project heeft al een laag 2-netwerk gelanceerd, Shibarium. Shibarium heeft al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. De komende maanden zullen er echter meer projecten aan de Shiba Inu worden toegevoegd.

Deze projecten omvatten ShibaSwap 2.0, een Shiba Inu-metaverse, ShibaNet, Treat Token en SHI Stablecoin. Nu deze projecten worden gelanceerd, verwachten analisten dat de Shiba Inu-prijs snel zal stijgen. Ze hebben voorspeld dat de prijs van Shiba Inu in 2024 een nieuw hoogtepunt zal bereiken op $0,00010.

Is het nu een goed moment om XRP te kopen?

Copy link to section

Het XRP-token heeft al zijn winsten van juli verloren, waarbij de prijs daalde onder de weerstand van $0,5000. Is dit, gezien het gebrek aan momentum dat XRP laat zien, nu een goed moment om de altcoin te kopen? Veel analisten denken van wel.

Cryptobilbuwoo0 deelt een historisch gouden kruispatroon en heeft voorspeld dat de prijs van XRP naar $6 zou kunnen stijgen. Anderen hebben meer conservatieve voorspellingen gedaan, tussen $1 en $3. Deze voorspellingen zijn afhankelijk van enkele ontwikkelingen rond XRP. Zo zijn er aanwijzingen dat Ripple binnenkort een beursintroductie zou kunnen aanvragen. Bovendien wordt voorspeld dat de Ripple-rechtszaak in het voordeel van XRP zal eindigen. Als gevolg hiervan voorspellen analisten dat XRP aanzienlijk zou kunnen stijgen.

Voor meer informatie over de Everlodge (ELDG) presale kun je https://www.everlodge.io/ bezoeken of lid worden van hun Telegram: https://t.me/everlodge.