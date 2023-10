De Turkse lira zette haar opmerkelijke ineenstorting voort, terwijl de zorgen over de inflatie in het land bleven bestaan. De wisselkoers van het paar USD/TRY staat op een recordhoogte van 28,14, veel hoger dan waar hij het jaar begon op 18,48. Het is met ruim 173% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2022.

CBRT-rentebesluit in aantocht

Copy link to section

De wisselkoers van het paar USD/TRY zal donderdag in de schijnwerpers staan bij het besluit van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Economen geraadpleegd door Reuters zijn van mening dat de CBRT de rente zal blijven verhogen. Zij geloven juist dat de bank de rente zal verhogen van 30% naar 35%. Ze zijn ook van mening dat de bank de rente op korte termijn leningen en leningen zal verhogen naar respectievelijk 33% en 36%.

De bank heeft de rente sinds juni verhoogd, toen zij de rente verhoogde van 8,50% naar de huidige 30%. Dat heeft zij gedaan in een poging de op hol geslagen inflatie, die al jaren hardnekkig hoog blijft, af te remmen.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) in september met 61,5% is gestegen. In september was de rente met 58,9% gestegen en analisten zijn van mening dat de rente de komende jaren zal blijven stijgen. Uit een opiniepeiling van Reuters bleek dat de meeste analisten verwachten dat de inflatie het jaar zal eindigen op 69,3%.

Economen verwachten ook dat de economie dit jaar een bescheiden groei zal kennen. Zij verwachten juist dat het land met 4% zal groeien, terwijl het tekort op de lopende rekening 4,6% van het totale bbp zal bedragen.

De Turkse lira staat voor een opwaarts traject naar herstel, aangezien veel Turken nu zijn overgestapt op vreemde valuta zoals de Amerikaanse dollar en de euro. Ook de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten helpen niet mee.

Israël vecht nog steeds tegen Hamas en de situatie zou kunnen verslechteren als Israël een grondoperatie lanceert. Woensdag bleef Erdogan Israël bekritiseren en Hamas verdedigen, die volgens hem geen terroristen waren.

Een escalatie van de crisis zou de energieprijzen kunnen doen stijgen, wat zal leiden tot meer inflatie in het land.

Technische analyse USD/TRY

Copy link to section

USD/TRY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar USD/TRY heeft de afgelopen decennia een sterke bullish trend doorgemaakt. De koers steeg donderdag naar een hoogtepunt van 28,14, het hoogste punt ooit gemeten. Terwijl het steeg, bleef het pair boven de belangrijkste support op 27.37, de hoogste swing in september.

Het paar USD/TRY bleef ook boven alle voortschrijdende gemiddelden, wat aangeeft dat de bulls nog steeds de controle hebben. De vooruitzichten voor de USD ten opzichte van de TRY-wisselkoers zijn bullish, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste psychologische niveau op 30.