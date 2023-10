Fantom (FTM) versterkt bullish vooruitzichten met Sonic-upgrade

De prijs van Fantom (FTM) wil de recente winsten vasthouden nadat de bulls het bredere cryptomarktsentiment naar een hoogste punt in drie maanden hebben gedreven. De prijs van Fantom heeft het meest geprofiteerd van de enorme stijging van 35% van de afgelopen week. Kan een upgrade, waarvan het testnet zojuist is aangekondigd door de Fantom Foundation, een verder opwaarts momentum voor FTM katalyseren?

Dit is wat beleggers moeten weten over de Fantom Sonic-upgrade en wat deze voor het netwerk kan betekenen.

Fantom kondigt Sonic-testnetten aan

Op 24 oktober deed professor Bernhard Scholz, hoofdonderzoeker van Fantom, een belangrijke aankondiging over een upgrade waardoor het blockchain-netwerk zou kunnen profiteren van een stijging in de doorvoer en de finaliteit van transacties.

De testnetomgeving zal bestaan uit twee testnetten: openbaar en gesloten. Zoals Scholz in een blogpost opmerkt, zal Fantom door de upgrade de functionaliteit van het platform aanzienlijk verbeteren zonder toevlucht te hoeven nemen tot functies zoals sharding of extra lagen.

In het bijzonder zal de Fantom Sonic-upgrade de Opera-upgrade vervangen, waardoor een nieuwe virtuele machine, betere databaseopslag en geoptimaliseerde consensus naar het netwerk wordt gebracht.

Volgens Scholz zou Sonic het netwerk meer dan 2.000 transacties per seconde en een gemiddelde finaliteit van 1 seconde kunnen laten realiseren. Ter vergelijking: het Fantom-mainnet ondersteunt een doorvoer van 30 TPS. De Fantom Foundation merkte op:

“Sonic is de volgende iteratie van het Fantom-netwerk, zonder dat er een harde vork nodig is voor de upgrade. Bestaande smart contracts, services en tools op Fantom Opera zouden volledig compatibel moeten zijn met het mainnet Fantom Sonic.”

Naast de Fantom Virtual Machine (FVM) wordt van Sonic verwacht dat het ook verminderde opslagvereisten zal activeren – van maar liefst 11 TB tot minder dan 1 TB – voor archiefknooppunten. Dit betekent dat netwerkdeelname zowel betaalbaarder als toegankelijker wordt voor validators.

FTM prijsvooruitzichten

Het nieuws over de Sonic-upgradevan Fantom komt op de markt te midden van een opwaartse trend die net aan kracht begint te winnen na de crypto-daling. FTM is een van de opvallende artiesten onder de altcoins.

Nu de prijs van FTM echter 93% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van $ 3,46 dat in oktober 2021 werd bereikt, kan het alleen maar beter zijn voor bulls als een bullmarkt samenvalt met zo’n enorme upgrade als Sonic. Deze upgrade, verwacht in het tweede kwartaal van 2024, zal niet alleen goed zijn voor het DeFi-ecosysteem, maar ook voor blockchain-games en andere dApps.

Een toename van de adoptie van de DeFi-protocollen op Fantom zou de prijs op de lange termijn kunnen bevorderen.

Fantom prijsgrafiek op TradingView

Op de korte termijn, terwijl de FTM/USD de afgelopen weken piekte, is de grootste hindernis het doorbreken van een neerwaartse trendlijn die de bulls beperkt sinds de omslag van de hoogste niveaus van het jaar tot nu toe in februari.

De onmiddellijke weerstandszone zou rond de $0,31 kunnen liggen, waarboven $0,54 en $0,63 zouden liggen voordat kopers zich zouden kunnen richten op het psychologische niveau van $1,00. Anderzijds zou de robuuste ondersteuning $0,17 kunnen bedragen.