De prijs van Solana (SOL) zette het recente herstel voort toen Sam Bankman-Fried (SBF) een standpunt innam en naarmate meer ontwikkelaars naar het ecosysteem overstapten. SOL steeg deze week naar een hoogtepunt van $34, het hoogste niveau sinds oktober 2022. Het is dit jaar met meer dan 402% gestegen ten opzichte van het laagste niveau, waardoor het een van de beste presteerders in de sector is.

IoTeX integreert met Solana

Solana is dit jaar de grootste comeback geweest nu beleggers de ineenstorting van FTX en Alameda Research achter zich hebben gelaten. De ineenstorting was opmerkelijk omdat het imperium van SBF over een grote hoeveelheid SOL-tokens beschikte.

Nu zijn er nog steeds zorgen dat de FTX Estate binnenkort miljoenen SOL-tokens op de markt zal dumpen. Onlangs heeft de nalatenschap echter besloten om tokens ter waarde van meer dan $122 miljoen in te zetten, in een poging de meeste waarde eruit te halen.

Tegelijkertijd ziet Solana nog steeds sterke integraties onder ontwikkelaars. De meest recente integratie was met IoTeX, een toonaangevend platform dat zich richt op Internet of Things (IoT).

Als onderdeel van deze integratie zal Solana het Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) van IoTeX aandrijven, dat zich op het kruispunt van de fysieke en crypto-industrie bevindt. Het doet dit door gebruik te maken van symbolische prikkels om een door de gemeenschap bijgedragen infrastructuurnetwerk in te zetten en te onderhouden. Het zal dat doen met behulp van W3bstream, een verifieerbaar off-chain computerinfrastructuurplatform.

IoTeX's W3bstream has integrated with @Solana.



Developers can now harness r3al world data and build #DePIN dApps that impact everyday lives.



Here's what the integration means. 🧵👇https://t.co/obWzNltEIQ — IoTeX (@iotex_io) October 26, 2023

IoTeX sluit zich aan bij andere spelers die Solana de afgelopen maanden hebben omarmd. Eén daarvan is Helium, een netwerk dat gedecentraliseerde hotspots over de hele wereld biedt.

Solana heeft nog steeds een actief DeFi-ecosysteem. Uit gegevens blijkt dat het DeFi-ecosysteem een totale waarde (TVL) heeft van meer dan $378 miljoen. Op zijn hoogtepunt beschikte het over miljarden aan activa, omdat investeerders de hoge snelheden en lagere transactiekosten toejuichten. De grootste spelers op de DeFi-platforms van Solana zijn Marinade Finance, Jito en Solend.

Solana prijsvoorspelling

SOL-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de prijs van SOL-crypto de afgelopen maanden een sterk herstel heeft doorgemaakt. Het is nu naar het hoogste punt sinds oktober vorig jaar gestegen. De huidige prijs van $32,58 is belangrijk omdat deze ook het hoogste niveau was op 14 juli.

Solana is boven de 50- en 100-daagse Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) gesprongen. Het belangrijkste is dat het een patroon heeft gevormd dat lijkt op een cup-and-handle-patroon, wat een bullish teken is.

De MACD en de Relative Strength Index (RSI) zijn opgeschoven naar het overboughtniveau. De prijs van Solana zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het belangrijkste weerstandspunt op $40. Het alternatief is dat de munt zich terugtrekt naar de belangrijkste steun op $25,28, de hoogste swing op 15 augustus.