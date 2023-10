Anthony Pompliano, de oprichter van Pomp Investments, blijft super optimistisch over Bitcoin, ook al is deze de afgelopen weken al sterk gestegen naar het niveau van $35.000.

Pompliano’s bullish visie op Bitcoin

De miljonair-investeerder beschouwt BTC als de “meest gedisciplineerde centrale bank ter wereld”.

Hij is ervan overtuigd dat de cryptocurrency vrij onverschillig staat tegenover geopolitieke gebeurtenissen. Bitcoin heeft de neiging explosief te groeien in bullish markten – een trend die Pompliano in een recent interview aan CNBC vertelde en die waarschijnlijk niet snel zal veranderen.

De mondiale vraag naar de cryptocurrency zal intact blijven, zelfs als de Amerikaanse regering Bitcoin gaat verbieden, voegde hij eraan toe. Pompliano is positief over de mogelijkheid dat de Securities & Exchange Commission binnenkort groen licht zal geven voor een Spot Bitcoin ETF, vooral nu bedrijven als BlackRock daarop aandringen.

Bovendien zijn hogere rentetarieven, volgens Anthony Pompliano, slechts tijdelijk en zal de grootste crypto ter wereld verder profiteren zodra de Federal Reserve overschakelt op clementie in het monetaire beleid.

Simpel gezegd ziet de Amerikaanse ondernemer een grote toekomst voor Bitcoin – wat waarschijnlijk ook een betekenisvolle katalysator zal zijn voor andere tokens, waaronder die van Shiba Memu, aangezien BTC vrijwel een fakkeldrager van de cryptomarkt is.

Shiba Memu vertrouwt op kunstmatige intelligentie

We hebben dus al vastgesteld dat Shiba Memu een cryptoproject is. Wat het echter nog interessanter maakt, is dat dit opkomende project je ook blootstelt aan kunstmatige intelligentie.

Volgens de whitepaper op de website kan Shiba Memu kunstmatige intelligentie gebruiken om promotionele inhoud te creëren die vervolgens automatisch over het hele internet wordt verspreid – wederom dankzij AI.

Daarom omschrijft het zichzelf als een ‘marketingkrachtpatser’ die net zo productief of efficiënt is als honderd marketingbureaus bij elkaar.

Wat betreft het crypto-gedeelte van dit verhaal: alles waar het voor staat wordt mogelijk gemaakt door het native meme-token “SHMU” dat momenteel in de lopende presale voor $0,0365 verkrijgbaar is.

Nog een leuk feitje: de prijs van de Shiba Memu-munt stijgt elke 24 uur. De volgende wordt over twee uur verwacht.

SHMU zal profiteren van het komende AI-dashboard

Merk op dat SHMU in wezen een meme-coin is. Dat is een markt die eind vorig jaar ongeveer 20 miljard dollar waard was, tegenover nog geen cent aan het begin van de pandemie.

Dus afgezien van de markt voor kunstmatige intelligentie die volgens Statista in 2030 2,0 biljoen dollar zal bedragen – ongeveer een vertienvoudiging vanaf nu – positioneert het investeren in Shiba Memu u ook om te profiteren van de snelle groei van de markt voor meme-coins.

Na de voorverkoop zal SHMU zijn weg vinden naar prominente crypto-uitwisselingen die de neiging hebben om een katalysator te zijn voor prijsstijging, omdat het in essentie de toegang tot een cryptomunt en bij uitbreiding de vraag ervan vergroot.

Shiba Memu zal binnenkort een AI-dashboard lanceren dat naar verwachting ook de bruikbaarheid van zijn meme-coin zal vergroten. Voor meer details kunnen beleggers hier de projectwebsite bezoeken.

Bitcoin-wind in de rug kan Shiba Memu helpen

Ten slotte zal Bitcoin, zoals Anthony Pompliano voorspelt, waarschijnlijk verder stijgen dankzij niet één maar een hele reeks rugwinden die naar verwachting de een na de ander zullen optreden.

De SEC besloot vorige week dat het niet in beroep zou gaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin stond dat er onvoldoende reden was om Grayscale zijn bitcoin-trust niet te laten transformeren in een bitcoin ETF.

Het was opnieuw een enorme overwinning voor de cryptomarkt, omdat het de VS dichter bij zijn eerste Spot Bitcoin ETF duwde, waarvan de invloedrijke investeerder Cathie Wood zegt dat deze de prijs van een Bitcoin de komende tien jaar ruim boven de $1,0 miljoen zou kunnen duwen, omdat dit institutionele beleggers blijft stimuleren. geld in de cryptocurrency.

Zoals eerder vermeld is het denkbaar dat, als de BTC zich inderdaad op een agressieve manier herstelt, ook zijn collega’s zoals Shiba Memu (SHMU) zullen profiteren van de verreikende rimpelingen.

Bezoek de website van Shiba Memu voor meer informatie over het beleggen in SHMU in enkele eenvoudige stappen.