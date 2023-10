Gala, Axie Infinity, SAND en MANA stijgen terwijl Memeinator bloeit

Meme-coins en gaming-cryptocurrencies hebben het goed gedaan tijdens de aanhoudende crypto-bullrun. Pepe, de onlangs gelanceerde meme-coin, is met meer dan 80% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in oktober. Deze rally maakt het een van de best presterende cryptocurrencies.

Andere cryptocurrencies in de game-industrie hebben zich ook hersteld. Het Gala-token steeg naar een hoogtepunt van $0,02200, het hoogste punt sinds 14 augustus. Het is met ruim 72% gestegen ten opzichte van het laagste punt sinds het begin van het jaar. Op dezelfde manier zijn Axie Infinity (AXS) en Decentraland (MANA) de afgelopen weken met meer dan dubbele cijfers gestegen.

Deze rally is in lijn met de prestaties van andere cryptocurrencies. Bitcoin is gestegen van het dieptepunt van $24.800 van vorige week naar ruim $34.000. Op dezelfde manier is de prijs van Ethereum terug gestegen naar boven de $1.800. Andere best presterende cryptocurrencies zijn Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) en Render.

Ontdek de hoop van Bitcoin ETF

Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben het goed gedaan in een moeilijke periode op de financiële markt. Terwijl deze tokens enorm zijn gestegen, zijn Amerikaanse aandelen en obligaties gedaald.

De S&P 500- en Nasdaq 100-indices zijn naar de correctiezone gezakt, terwijl de rente op 30- en 10-jaarsobligaties naar het hoogste niveau in jaren is gestegen.

De belangrijkste reden voor de rally is de aanhoudende hoop dat de Securities and Exchange Commission (SEC) de volgende Bitcoin ETF zal goedkeuren. Bedrijven als Franklin Templeton, Blackrock en Invesco hebben allemaal ETF-voorstellen ingediend.

Analisten zijn van mening dat een spot Bitcoin ETF meer instroom naar Bitcoin zal ontsluiten, omdat institutionele beleggers een deel van hun kapitaal aan Bitcoin zullen toewijzen, dat de afgelopen tien jaar beter heeft gepresteerd dan goud.

Bitcoin is ook gestegen omdat beleggers zich zorgen blijven maken over de stijgende Amerikaanse schulden en obligatierendementen. De VS hebben de afgelopen decennia ruim 33,6 biljoen dollar binnengehaald. Nu de rente op staatsobligaties stijgt, geeft de VS nu ruim $800 miljard uit aan schuldaflossingen.

Daarom geloven beleggers in zekere zin dat Bitcoin een veilige haven is, omdat het vaak wordt gezien als een digitaal alternatief voor goud.

De verkoop van Memeainator-tokens gaat door

Ondertussen heeft de recente rally van het Pepe-token veel investeerders naar alternatieve meme-coins gestuurd. Bovendien is Pepe uit het niets opgekomen om een marktkapitalisatie van meer dan $470 miljoen te bereiken. Onderweg heeft de meme-coin, die geen echte utility heeft, al veel miljonairs gecreëerd.

