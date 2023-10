De prijs van Metacade (MCADE) heeft de afgelopen weken een sterk herstel doorgemaakt als gevolg van de hoop op een spot Bitcoin ETF. Het token steeg ook enorm toen Metacade partnerschappen bleef aangaan met enkele van de grootste platforms in de crypto-industrie. Na eerder in oktober naar $0,0046 te zijn gedaald, steeg Metacade naar een hoogtepunt van $0,0073, wat een sprong van 70% was.

Metacade partnerschappen gaan door

Metacade heeft, net als andere cryptocurrencies, de recente gebeurtenissen toegejuicht, waarbij Bitcoin steeg van $24.800 naar meer dan $35.000. Terwijl het steeg, overschreed BTC het belangrijke psychologische niveau van $30.000. Het steeg ook boven het sleutelniveau op $32.000, het hoogste punt van vorig jaar tot nu toe.

Bitcoin maakte een sprong omdat de hoop steeg dat de Securities and Exchange Commission (SEC) spot-Bitcoin ETF’s zou accepteren. Bedrijven als Blackrock, Invesco, Franklin Templeton en Cathie Wood’s Ark hebben een ETF aangevraagd. Sommigen, zoals Blackrock, zijn begonnen met het uitzaaien van hun ETF door BTC te kopen.

De rally van Bitcoin heeft geleid tot een sterke rally op de altcoin-markt. Ethereum steeg boven de $1.800, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies naar meer dan $1,3 biljoen steeg. Het verklaart ook waarom de prijs van Metacade is gestegen.

Ook heeft Metacade de afgelopen weken tal van samenwerkingen aangekondigd. Eerder deze maand werkte Metacade samen met Polygon Labs, de op één na grootste layer-2-netwerken ter wereld. Het partnerschap is gericht op het verwerven, testen en adopteren van meer gebruikers in het ecosysteem van Polygon.

Metacade lanceerde ook Metacade staking V2. Uitzetten is een proces waarbij investeerders worden beloond alleen voor het bezit van crypto-tokens. Deze beloningen komen voort uit de inkomsten die een netwerk genereert.

Als onderdeel van Metacade staking V2 krijgen houders meer functies zoals kortingen, meer deals en aanvullende exclusieve aanbiedingen van haar gamingpartners. Er werden meer dan 400 miljoen MCADE-tokens ingezet in de eerste paar dagen nadat de functie live ging.

Metacade werkt ook samen met verschillende andere bedrijven terwijl de ontwikkelaars proberen een robuustere gemeenschap op te bouwen. Sommige van deze partnerschappen zijn onder meer met GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io en Battle City HQ.

GameFi heeft een sterke toekomst

Om te beginnen is Metacade een relatief nieuw bedrijf dat een toonaangevende speler in de game-industrie wil worden. De ontwikkelaars hebben geleerd van de eerste bedrijven in de sector zoals Axie Infinity, The Sandbox en Decentraland.

In eerste instantie zal het doel van het platform zijn om een dynamisch virtueel platform te creëren waar gamers kunnen netwerken, communiceren en games kunnen spelen. Analisten zijn van mening dat de industrie een sterke toekomst heeft naarmate de blockchain-technologie aan populariteit wint.

Als dit gebeurt, zal Metacade een cruciale rol spelen in de GameFi-industrie. Als dit gebeurt, zullen MCADE-houders hiervan profiteren naarmate de tokenprijs stijgt en de inzetbeloningen toenemen.