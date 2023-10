De aandelenkoers van MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) kende een succesvolle oktober, zelfs toen belangrijke indices zoals de Nasdaq 100 en S&P 500 in een correctie terechtkwamen. De aandelen stegen op 25 oktober naar een hoogtepunt van $448, wat bijna 50% boven het laagste niveau van de maand lag.

MicroStrategy als alternatief voor Bitcoin ETF

De prijs van Bitcoin presteerde in oktober sterk, omdat de hoop op een Bitcoin ETF steeg. Analisten zijn van mening dat een spot-ETF Bitcoin mainstream zal helpen maken en een ideale activa zal creëren die institutionele beleggers met gemak zullen kopen.

Het is nog steeds onduidelijk of deze situatie zich zal voordoen, aangezien investeerders altijd manieren hebben gehad om toegang te krijgen tot Bitcoin. De Bitcoin Strategy ETF (BITO) bestaat bijvoorbeeld al een tijdje. Dit fonds volgt Bitcoin-futures en heeft een nauwe correlatie met BTC. Het heeft nu meer dan $890 miljoen aan activa.

Beleggers hebben toegang tot Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), het grootste fonds in de sector met meer dan $21 miljard aan activa. De uitdaging voor GBTC is dat de vergoedingen vrij hoog zijn, terwijl de korting op de intrinsieke waarde (NAV) aanzienlijk is geweest. De korting is onlangs kleiner geworden nadat Grayscale een rechtszaak tegen de SEC had gewonnen.

MicroStrategy is een van de beste manieren voor bedrijven om indirect in Bitcoin te investeren. Hoewel de kerndienst van het bedrijf technologieanalyse is, staat het bekend om zijn aanzienlijke Bitcoin-bezit.

Het bedrijf bezit meer dan 158.000 Bitcoins, momenteel gewaardeerd op ruim $5,38 miljard, wat nog steeds lager is dan de waardering van het bedrijf van ruim $5,9 miljard. Dit maakt MicroStrategy in wezen een Bitcoin-bedrijf.

Het voordeel van instellingen die MSTR bezitten, is dat er geen kostenratio’s zijn. BITO heeft een kostenratio van 0,95%, terwijl GBTC een ratio van 2% heeft. Dit zijn flinke kosten, die in de loop van de tijd kunnen oplopen.

Everyone acting like #bitcoin spot ETF is something super crazy when we’ve had $MSTR as a direct effectively 1:1 bitcoin proxy for 2yrs+



Institutions that want exposure to bitcoin can just hold MicroStrategy stock — its almost identical considering MSTR’s treasury.



What I miss? — 🏔Adam O🏔 (@denverbitcoin) October 30, 2023

Bullish patroon van de prijs van Bitcoin

BTC-grafiek door TradingView

De andere reden om MSTR-aandelen te kopen is dat Bitcoin talloze bullish patronen heeft gevormd. Zoals hierboven weergegeven is de prijs van BTC gestegen naar meer dan $31.780, het hoogste punt op 13 juli. Dit was een opmerkelijke prijs, aangezien de koers dit jaar verschillende keren moeite heeft gehad om boven dit niveau te komen.

Bitcoin heeft ook een bullish wimpelpatroon gevormd dat in het zwart wordt weergegeven. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bullish signalen op de markt. Dit patroon wordt gekenmerkt door een lange vlaggenmast en een driehoekig patroon.

Verder is de prijs van Bitcoin boven de 50- en 200-daagse Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA) gestegen. Het is waarschijnlijk dat de prijs zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het 50% Fibonacci Retracement-niveau van $42.500. Deze prijs ligt ongeveer 23% boven het huidige niveau.

Als de prijs van Bitcoin blijft stijgen zal dat positief zijn voor de aandelen van MicroStrategy. Meer nog, het aantal Bitcoin-whales stijgt naarmate het aantal houders met meer dan 100.000 tokens stijgt.