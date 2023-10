Metacade (MCADE) stijgt met 15% naarmate ‘Uptober’ aan terrein wint

De markt voor digitale valuta vertoonde de afgelopen maand een solide herstel toen crypto’s het ‘Uptober’-verhaal versterkten. Metacade (MCADE) sloot zich aan bij de stijgers en steeg de afgelopen 30 dagen met meer dan 15%. Het werd op het moment van schrijven verhandeld tegen $0,006716.

Bron – CoinGecko

Ondertussen weerspiegelde de altcoin de brede marktprestaties. Bitcoin toont veerkracht sinds het herstel van niveaus onder de $30.000. De belangrijkste cryptomunt werd op het moment van schrijven verhandeld voor $34.769, een stijging van ongeveer 29% ten opzichte van de voorgaande maand.

Oktober en crypto-opwaartse trends

Uit historische gegevens blijkt dat digitale valuta in oktober beter presteren. Het nieuwste onderzoek van CoinGecko bevestigt het verhaal van Uptober, aangezien de marktkapitalisatie van alle digitale tokens in oktober 2023 met 18,1% is gestegen.

De cryptomarkt steeg de afgelopen tien jaar in oktober, behalve in 2014 en 2018, toen deze met respectievelijk 12,7% en ruim 8% daalde.

Ondertussen geven de prestaties van MCADE van de afgelopen maand de correlatie aan met het algehele cryptocurrency-spectrum. Terwijl Metacade bullish bewegingen blijft maken, moeten enthousiastelingen Bitcoin en de brede marktacties volgen om de komende richting te bepalen.

Ondertussen blijven analisten vertrouwen hebben in de toekomst van de cryptomarkt en voorspellen ze aanzienlijke rally’s aan de horizon. Een dergelijke ontwikkeling zal ervoor zorgen dat de MCADE-prijs omhoog schiet naar recordniveaus.

Uptober is niet alleen maar uptober

Ondertussen betekent Uptober geen soepele stijgingen voor de cryptocurrency-markt. Ondanks dat ze met rendementen sloten, waren de meeste oktobermaanden tot nu toe getuige van verliezen van ongeveer 0,1% – 4,1%.

Zo kenden cryptocurrencies in oktober 2022 gedurende 21 dagen een neerwaartse trend, voordat ze zich in de laatste week herstelden om de maand met winst af te sluiten.

Ook noteerde de sector digitale activa tussen 10 oktober en 16 2023 een lichte daling, voordat bulls de sector domineerden.