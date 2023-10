PEPE leidt herstel van memes, Shiba Memu haalt $4,1 miljoen op, laatste uren tot einde van de presale

Toen de prijs van Bitcoin het niveau van $30.000 overschreed, kroop het optimisme terug over cryptocurrencies. Hoewel de winsten wijdverspreid zijn in de sector, zijn meme-cryptocurrencies de grootste begunstigden geweest. Shiba Memu, een nieuw meme-token, heeft vóór zijn debuut investeerders aangetrokken. Met meer dan 4,1 miljoen dollar ingezameld is Shiba Memu misschien wel een van de beste presales van 2023. Beleggers hebben nu nog enkele uren de tijd om het token te kopen voordat de presale sluit.

Verbeterd meme-sentiment zorgt voor wijdverbreide winsten

Leider in de heropleving van memes is PEPE, een crypto-token dat na de lancering dit jaar een winst van meer dan 10.000% kende. Met een stijging van 57% in de afgelopen week is PEPE de grootste winnaar in de top 100 van cryptocurrencies.

Dogecoin, het meest toonaangevende meme-token op basis van marktkapitalisatie, heeft een winst van meer dan 8% geboekt. Shiba Inu staat met dubbele cijfers voor. Floki Inu, een andere meme-cryptocurrency, is de afgelopen week met 41% gestegen.

De winsten in meme-tokens zullen naar verwachting aanhouden, afhankelijk van de marktparameters. De Fear and Greed Index, die het marktsentiment beoordeelt, staat momenteel op 68, een “greed”-zone. Dit toont aan dat de vraag naar meme-tokens groot is en de tokenprijzen zou kunnen blijven verhogen.

De terugkeer van een positief sentiment is een pluspunt voor het lanceren van memeprojecten zoals Shiba Memu. Het sentiment stimuleert de speculaties rond Shiba Memu en zou voor een eerste impuls kunnen zorgen na de notering.

Over Shiba Memu

Shiba Memu is een ambitieus meme-cryptoproject dat tot doel heeft blockchain en kunstmatige intelligentie te combineren. De AI-invalshoek is aantrekkelijk omdat de technologie naar verwachting Shiba Memu duurzaam zal maken. De nadruk op duurzaamheid is een cruciale onderscheidende factor voor Shiba Memu ten opzichte van zijn collega’s met een laag nutsbedrijf.

Het project gebruikt AI om zichzelf op online platforms op de markt te brengen. Shiba Memu kan zijn eigen PR-kopie schrijven en marketingstrategieën lanceren op basis van het bestaande sentiment. Het project leert ook voortdurend en maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van creatieve marketing om grip te krijgen.

De AI is ook een sociaal hulpmiddel voor Shiba Memu en zijn gemeenschap. Het project beschikt over een AI-dashboard waar gebruikers ermee kunnen communiceren. Ze kunnen de AI vragen stellen en feedback en realtime updates krijgen over marketingactiviteiten. De hoge betrokkenheid creëert een loyale community voor Shiba Memu en helpt bij het ontdekken van de prijzen.

De Shiba Memu voorverkoop en prijsvoorspelling

Shiba Memu had een zeer unieke en succesvolle voorverkoop. Met een startprijs van $0,011125 wordt Shiba Memu nu gewaardeerd op $0,037450. De aanhoudende prijsstijgingen zijn te wijten aan de tokenomics van het project. Dankzij de tokenomics kan SHMU elke dag om 18.00 uur GMT stijgen. Beleggers die het token vroeg hebben gekocht, ontvangen tokens met een hogere waarde.

De prijsstijgingen van Shiba Memu geven het token een meme-sfeer. Het is voorspelbaar dat beleggers verwachten dat Shiba Memu tot 10x zal stijgen zodra het op de beurzen genoteerd staat. De notering start in het vierde kwartaal van 2023, wat betekent dat Shiba Memu het jaar zou kunnen eindigen op meer dan $0,3.

Hoewel de voorspelling speculatief is, is deze realistisch op basis van de vraag die Shiba Memu heeft aangetrokken. Meme-collega’s zoals PEPE hebben ook een soortgelijke mijlpaal bereikt, waardoor het casusscenario haalbaar is. In de toekomst zou de waardestijging van SHMU meer dan 10x kunnen zijn, omdat het waarde ontgrendelt via andere functies, zoals staken.

Moeten beleggers vandaag Shiba Memu kopen?

Shiba Memu bevindt zich nu op de laatste dag van de presale. Van daaruit wordt het token ingesteld voor notering op beurzen. Historische trends laten zien dat tokens de vraag ontsluiten en direct na de notering veel speculatie ervaren.

Beleggers die willen profiteren van de initiële prijsbeweging van Shiba Memu kunnen het token nu kopen. Hierdoor kunnen ze profiteren van marktspeculatie en maximale winst boeken wanneer SHMU debuteert.