De prijs van THORChain (RUNE) heeft de afgelopen weken een spectaculaire bullrun gemaakt. Het token steeg naar een hoogtepunt van $2,86, het hoogste niveau sinds 8 augustus. Het is met meer dan 290% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor het een van de best presterende cryptocurrencies ter wereld is.

RUNE futures open interest stijgt

Copy link to section

THORChain is een van de grootste spelers in het ecosysteem van Cosmos. Het is een DeFi-platform waarmee gebruikers hun eigen bezittingen kunnen ruilen, lenen en verdienen. Het vergemakkelijkt de afwikkeling van eigen activa in populaire cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en Avalanche.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

THORChain wordt populair onder beleggers, die er dol op zijn vanwege de substantiële opbrengsten. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de enkelzijdige opbrengst in het ecosysteem voor de meeste tokens zoals USDT, USDC en ATOM meer dan 15% bedraagt.

Als gevolg hiervan zijn veel investeerders naar het netwerk overgestapt. In oktober brak het netwerk records door meer dan $3 miljard on-chain transacties te verwerken. Dit is belangrijk omdat het netwerk alleen al in het derde kwartaal een volume van $2,3 miljard had. Het verzamelde in deze periode $3,38 miljoen aan vergoedingen. Dit betekent dat THORChain aan populariteit wint onder gebruikers.

Congrats @THORChain



October is officially the first $3b on chain trading volume & it entered the top 5 DEX list



Streaming swaps was the catalyst needed for adoption



Here's a few observations 🔽 pic.twitter.com/WGCOLNVLgD — TCB (@THORmaximalist) October 30, 2023

Ondertussen is de open rente van THORChain de afgelopen maanden sterk gestegen. Uit gegevens verzameld door CoinGlass blijkt dat de open rente naar meer dan $53 miljoen is gestegen, het hoogste niveau sinds 2 oktober. Het grootste deel van deze open interesse komt van Binance, gevolgd door Bybit, OKX en Bitget.

Open rente is een belangrijke maatstaf die kijkt naar het volume van niet-ingevulde posities op de termijnmarkt. Een hoger open rentecijfer wordt als positief gezien voor een cryptocurrency.

THORChain prijsvoorspelling

Copy link to section

RUNE-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de crypto prijs van RUNE de afgelopen maanden een sterke bullish trend heeft doorgemaakt. Recentelijk is het token boven het belangrijke weerstandsniveau van $1,966 gestegen, het hoogste punt in februari. Het is ook boven het psychologische niveau gestegen, op $2.

RUNE is ook boven de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gestegen, wat een bullish teken is. De Relative Strength Index (RSI) is opgeschoven naar het overboughtniveau. Op dezelfde manier is de Stochastic Oscillator ook naar dit overboughtpunt gegaan.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de munt bullish, met een volgende niveau van $3,15, het hoogste niveau op 11 augustus vorig jaar. Het alternatief is dat de munt zich terugtrekt in de steun van $1,96.