FCA verleent PayPal cryptolicentie voor activiteiten in het Verenigd Koninkrijk

PayPal UK Limited, de Britse tak van de online betalingsgigant, kreeg op 31 oktober goedkeuring van de Financial Conduct Authority (FCA). Dankzij de licentie kan PayPal nu beginnen met het aanbieden van diensten aan Britse staatsburgers.

PayPal wordt het vierde bedrijf dat in 2023 goedkeuring ontvangt van de FCA

De goedkeuring werd opgemerkt na de recente update van het cryptoregister van de FCA, dat in 2023 slechts vier nieuwe toevoegingen zag. Afgezien van PayPal waren Bitstamp, Komainu en Interactive Brokers de enige andere bedrijven die dit jaar een soortgelijke goedkeuring kregen.

De woordvoerder van het bedrijf gaf commentaar op de nieuwe ontwikkeling en verklaarde dat PayPal UK Limited nu een geautoriseerde instelling voor elektronisch geld en consumentenkrediet is.

Bovendien kon het bedrijf zich registreren als crypto-activabedrijf, waardoor de Britse klantenrekeningen van PayPal op 1 november 2023 vanuit PayPal Europa naar deze nieuwe Britse entiteit konden worden overgedragen.

De woordvoerder voegt toe:

De wijziging volgt op het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Tot nu toe heeft PayPal Europe diensten verleend aan Britse klanten. PayPal blijft onze klanten dezelfde producten en diensten aanbieden in het Verenigd Koninkrijk.

PayPal handhaaft de pauze op crypto-aankopen tot 2024

In de afgelopen jaren, tussen januari 2020 en oktober 2023, heeft de FCA 326 cryptoregistratieaanvragen ontvangen. De toezichthouder heeft er echter slechts 43 goedgekeurd, waardoor het goedkeuringspercentage op ongeveer 14% ligt.

PayPal was meer dan bereid om aan de strengere regelgeving te voldoen en kondigde in augustus van dit jaar aan dat het de crypto-aankopen in Groot-Brittannië zou onderbreken tot 2024.

De woordvoerder van het bedrijf bevestigde dat dit besluit nog steeds van kracht is en dat de registratie niet zal veranderen. Wat de exacte datum betreft waarop het bedrijf de pauze zal opheffen, moet nog worden bevestigd.

Met de goedkeuring van de regelgevende instanties kan PayPal echter beginnen met het uitbreiden van zijn Britse team. Als zodanig zoekt het kandidaten voor tien nieuwe functies, waaronder het hoofd van de financiële criminaliteit en een melder voor het witwassen van cryptogeld.

FCA werkt aan het handhaven van strengere regelgeving

De toestemming van PayPal om cryptodiensten aan Britse burgers aan te bieden komt voort uit de inspanningen van de regering om strengere regelgeving voor de sector in te voeren.

Het doel is om de sector te reguleren onder het bestaande raamwerk van de Financial Services and Markets Act, dat crypto-uitwisselingen verplichtte om aan nieuwe toelatings- en openbaarmakingsvereisten te voldoen wanneer ze besluiten digitale activa op de markt te brengen.

Aanvankelijk ondervond de FCA problemen om buitenlandse bedrijven die in Groot-Brittannië actief zijn, ertoe te bewegen de regelwijzigingen na te leven, wat ertoe leidde dat zij hun toevlucht nam tot dreigementen met hoge boetes en straffen voor degenen die zich niet aan de regels hielden.