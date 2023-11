De prijs van Bitcoin (BTC) zette de bullish trend voort tijdens de nachtelijke sessie nadat de Federal Reserve had besloten de rentetarieven ongewijzigd te laten. Terwijl de bank de deur voor een nieuwe renteverhoging wijd open liet, denken de meeste analisten dat er een langdurige pauze zal plaatsvinden, gevolgd door een verlaging.

Bitcoin heeft het goed gedaan in deze periode van hoge rentetarieven, aangezien het meer dan verdubbeld is ten opzichte van het laagste punt in 2022. In het verleden geloofden de meeste analisten en investeerders dat Bitcoin zou crashen als de rente zou stijgen. We hebben veel bedrijven die floreerden in een omgeving met lage rentetarieven, zoals WeWork en Lordstown Motors, failliet zien gaan.

Er zijn tekenen dat de prijs van Bitcoin het de komende weken goed zal doen. Ten eerste heeft Bitcoin, zoals hieronder weergegeven, een bullish wimpelpatroon gevormd, dat wordt gekenmerkt door een lange verticale lijn en een driehoekig patroon.

Het belangrijkste is dat de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gestegen. Hoewel dit kan worden gezien als een bearish beweging, is het ook een teken dat het token het momentum heeft dat hij nodig heeft.

Bitcoin-grafiek door TradingView

Daarom is het, zoals ik eerder deze week voorspelde, waarschijnlijk dat Bitcoin binnenkort een bullish uitbraak zal doormaken. Als dit gebeurt, ligt het volgende weerstandspunt op $42.200, het 50% Fibonacci Retracement-niveau.

Bitcoin is on the move again (following the pattern of previous boom-bust cycles, so far). What to make of it? Let’s revisit my thesis from late 2020: 🧵 pic.twitter.com/gNFtbOScr2 — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) November 1, 2023

Rallies van Bitcoin hebben grote bewegingen in de crypto-industrie geïnspireerd. Celestia (TIA), een nieuwe cryptocurrency, is de afgelopen 24 uur met meer dan 20% gestegen. In de meeste gevallen hebben cryptocurrencies de neiging zich te herstellen na hun airdrop. Ze trekken zich vervolgens terug terwijl de meeste insiders hun bezit verdelen.

Om te beginnen is Celestia een blockchain-project dat deze week zijn mainnet heeft gelanceerd. De ontwikkelaars beschouwen het als het eerste modulaire blockchain-netwerk dat groeit naarmate het aantal gebruikers groeit.

Het Raydium (RAY)-token steeg ook met meer dan 30% toen investeerders naar het ecosysteem van Solana overstapten. Solana zelf is met ruim 500% gestegen ten opzichte van het laagste punt van december vorig jaar. Raydium steeg enorm toen de totale waarde (TVL) in zijn ecosysteem steeg.

De prijs van EOS is ook gestegen naar het hoogste punt sinds augustus. Het is met ruim 24% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar. In tegenstelling tot andere cryptocurrencies heeft EOS de laatste tijd geen grote krantenkoppen gehaald. Als zodanig is de rally vooral te danken aan de correlatie met Bitcoin.

Andere cryptocurrencies zoals AAVE, Uniswap, Neo en Compound hebben zich ook bij de crypto-rally aangesloten.