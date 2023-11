De wisselkoers van pond naar Indiase roepie (GBP/INR) bewoog de afgelopen dagen zijwaarts, terwijl beleggers wachten op het komende rentebesluit van de Bank of England (BoE). Het pair handelde donderdag op 101.40, waar het sinds de laatste week van oktober staat. Het is met ruim 6% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Rentebesluit van de BoE

Het paar GBP/INR zal donderdag in de schijnwerpers staan wanneer de BoE haar monetair beleidsvergadering houdt. Economen zijn van mening dat de centrale bank de voetsporen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) zal volgen.

De ECB liet tijdens haar vergadering van oktober de rente ongewijzigd op het recordhoogte van 4,0%. In haar verklaring zei Christine Lagarde dat de pauze noodzakelijk was omdat de bank de toestand van de economie observeert.

Uit de meest recente Europese gegevens blijkt dat de totale consumenteninflatie in oktober is gedaald tot 2,9%. Uit aanvullende gegevens bleek dat het blok in het derde kwartaal kromp. Daarom is het waarschijnlijk dat de bank de rente op korte termijn ongewijzigd laat.

Op dezelfde manier besloot de Federal Reserve de rente tussen 5,25% en 5,50% intact te laten, het hoogste punt in decennia.

Daarom zal de BoE de rente waarschijnlijk ongewijzigd laten op 5,25%. In tegenstelling tot de Fed en de ECB bevindt de BoE zich in een moeilijkere situatie omdat de inflatie in het land boven de 6% blijft terwijl de economie vertraagt.

Eventuele verdere renteverhogingen door de BoE zouden een negatief effect kunnen hebben op de Britse economie, die een grote vertraging doormaakt. In een recente nota waarschuwde het Internationale Monetaire Fonds (IMF) dat Groot-Brittannië de langzaamst groeiende economie van de G7 zal zijn.

India daarentegen doet het goed, geholpen door de relatief goedkope energie uit Rusland. De economie is gestegen van 468 miljard dollar in 2000 naar ruim 3,3 biljoen dollar. Onlangs is het Groot-Brittannië voorbijgegaan om de vijfde grootste economie ter wereld te worden.

Technische analyse GBP/INR

GBPINR-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen pond en roepie de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het pair is onder het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gezakt. Het heeft ook het 50-daags voortschrijdend gemiddelde overschreden, wat aangeeft dat de beren de controle hebben.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, met de volgende belangrijke steun op 100.22, de laagste swing op 3 oktober. Bij een doorbraak onder deze steun daalt de koers naar het 50% retracementpunt op 96,50.