India streeft naar energiediversificatie na veroordeling ex-marinemannen door Qatar

Nu de Israëlisch-Palestijnse oorlog verder escaleert, worden steeds meer landen in de regio bij het conflict betrokken.

Wat de domino-effecten op de energieveiligheid betreft, behoren Saoedi-Arabië, Irak, de VAE en Koeweit allemaal tot de top tien van exporteurs van ruwe olie wereldwijd.

In een eerder stuk bespraken we de mogelijkheid van $150,0 ruwe olie te midden van geopolitieke onrust en militaire actie.

Volgens het Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI) was het Midden-Oosten respectievelijk verantwoordelijk voor 32,8% en 17,8% van de productie van ruwe olie en aardgas.

Nu Israël zijn grondoffensief begint, is het onmogelijk in te schatten hoe lang de oorlog zal duren.

Recentelijk hebben de Houthi’s van Jemen Israël de oorlog verklaard, en er bestaan ernstige zorgen over de mogelijkheid van Iraanse agressie.

Spanningen tussen India en Qatar

De betrekkingen tussen de twee landen zijn opgeschrikt door het nieuws dat Doha de doodstraf heeft opgelegd aan acht Indiase ex-marineofficieren.

De Indiase staatsburgers waren in dienst van Al Dahra Company, een speler in de landbouwindustrie, en werden in augustus 2022 in hechtenis genomen nadat ze waren beschuldigd van spionage.

Deze situatie heeft veel verdriet veroorzaakt bij de families van de veroordeelden en bij de regering van India, aangezien er geen informatie over de specifieke aanklachten zelf is verstrekt.

Levering van aardgas

Volgens het EI-rapport produceerde Qatar in 2022 178,4 miljard kubieke meter (BCM) aardgas, goed voor 4,4% van het wereldtotaal.

In termen van export exporteerde Qatar 63,9% van zijn totale productie in 2022, wat overeenkomt met 21,0% van de mondiale export.

Dit vormt een belangrijke bron van inkomsten en buitenlandse valuta voor de Qatarese overheid en bedrijven.

India is op zijn beurt met 28,4 BCM de op een na grootste importeur van aardgas, goed voor 5,2% van de mondiale vraag, na alleen China.

Vorig jaar importeerde India 14,7 miljard m³ uit Qatar, oftewel 12,9% van de totale export van Qatar.

Op dit moment is India sterk afhankelijk van energieproducten uit Qatar, die 54,0% van de Indiase aardgasimport uitmaken, ter waarde van $8,32 miljard (£6,82 miljard) in 2022-2023, met langetermijncontracten tot april 2028.

Het verslechterende vertrouwen in het partnerschap kan India er echter toe aanzetten de omvang van de import uit Qatar aanzienlijk te verminderen.

Diversificatie

Als de snelst groeiende economie ter wereld heeft India een enorme behoefte aan aardgas, die de komende tien jaar snel zal groeien.

Momenteel bestaat ongeveer 6,2% van de Indiase energiemix uit aardgas, maar dit zal naar verwachting aanzienlijk toenemen tot 15,0% in 2030.

Eerder deze maand voorspelde het in Parijs gevestigde Internationale Energieagentschap (IEA) dat de Indiase vraag naar aardgas tussen 2022 en 2026 met 8,0% per jaar zal groeien.

Dit weerspiegelt het positieve groeiverhaal van het land en de focus op specifieke energie-intensieve sectoren, waaronder kunstmest.

Eerder dit jaar vertelde Prashant Modi, algemeen directeur en CEO van Great Eastern Energy Corporation Limited, aan S&P Commodity Insights:

De komende jaren kan deze (vraag naar aardgas) ruim vervijfvoudigen…

Petronet, de grootste aardgasimporteur van India, is bezig met het bouwen van nieuwe faciliteiten en het uitbreiden van de bestaande capaciteit tot een bedrag van ₹40.000 crore (£3,9 miljard) binnen vier jaar.

Door de oplopende spanningen zal Qatar echter mogelijk niet zoveel profijt trekken van de situatie als ze hadden gewild.

Mozambique

Misschien wel het belangrijkste is dat het Cabo Delgado-gasproject, een enorme reserve verspreid over 7.500 hectare, zijn activiteiten heeft hervat na een vertraging van twee jaar, nu belangrijke veiligheidsproblemen zijn opgelost.

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken S. Jaishankar bezocht Mozambique in april 2023, wat heeft geholpen om het 64 biljoen kubieke voet (TCF) project te versnellen.

Gezamenlijk hebben ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) en Oil India (OIL), drie Indiase bedrijven uit de publieke sector, een belang van 30% in het 20 miljard dollar kostende project voor vloeibaar aardgas.

De afgelopen vijf jaar is de Indiase import van koolwaterstoffen uit Mozambique verdrievoudigd, en zal nog verder toenemen als het megagasproject winstgevende economieën kan opleveren.

VAE

Eerder dit jaar sloot de Indian Oil Corporation (IOC) een overeenkomst met Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd voor een langetermijnverkoop- en aankoopovereenkomst voor LNG.

De VAE, die goed is voor ongeveer 40% van de Indiase LNG-import, zal IOC vanaf 2026 1,2 miljoen ton LNG per jaar leveren, voor een periode van 14 jaar.



Het IOC heeft ook een overeenkomst gesloten met TotalEnergies om 0,8 ton LNG per jaar te leveren voor een periode van tien jaar vanaf 2026.

Dergelijke strategische contracten zullen een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van de energiebehoeften van India in de toekomst.

Venezuela

Om een robuuste aanvoer van ruwe olie te garanderen heeft India ook Venezuela benaderd na het recente besluit van de VS om de sancties voor een periode van zes maanden op te heffen.

In ruil voor een grotere handelsvrijheid heeft Caracas ermee ingestemd internationale waarnemers toe te staan de verkiezingen van volgend jaar te volgen.

Dit is een zeer welkome stap voor Indiase bedrijven zoals ONGC, die zwaar in Venezuela hadden geïnvesteerd en eerdere contributies niet konden terugkrijgen.

Omdat India vóór 2019 5% tot 7% (of ongeveer 300.000 vaten per dag) van zijn behoefte uit Venezuela heeft geïmporteerd, zal het proberen te onderhandelen over een leveringscontract met aantrekkelijke korting.

De instroom van extra productie op de wereldmarkten kan ook de olieprijzen helpen verlagen, waardoor de impact van de geopolitieke spanningen in West-Azië en de OPEC+-bezuinigingen tot op zekere hoogte worden tegengegaan.

Aardgasreserves

Venezuela beschikt ook over de op een na grootste aardgasreserves van Noord- en Zuid-Amerika, en heeft tot nu toe slechts genoeg geproduceerd om aan zijn verbruik te voldoen.

De Amerikaanse Congressional Research Service merkt op dat het land mogelijk deze hulpbronnen wil ontwikkelen om nieuwe waardestromen te ontsluiten.

In dit stadium zal dit goedkeuring van regelgevende en wetgevende instanties vereisen, evenals aanzienlijke investeringen.

Gezien de verdieping van de relatie met India kan Venezuela in de toekomst echter een aanvullende en onschatbare bron voor LNG-bevoorrading vormen.

Bron: CRS

Andere alternatieven

Dr. Ankit Shah, een bekende financiële, economische en geopolitieke analist, voegde eraan toe dat India ook met de VS onderhandelt om rechten over bepaalde gasvelden te verwerven.

Conclusie

Als gevolg van de volatiliteit op de energiemarkten en het sombere geopolitieke klimaat streeft India ernaar zijn energievoorziening te diversifiëren.

Dit zou een gezonde ontwikkeling zijn in termen van zowel de energiezekerheid als het bieden van concurrerende prijzen op detailhandelsniveau.

De recente diplomatieke botsing met Qatar heeft alleen maar de urgentie benadrukt van het opnieuw in evenwicht brengen van de energie-import.

Een andere belangrijke factor om te overwegen is dat Rusland heeft aangedrongen op betalingen in yuan voor de energie-export naar India, een aanbod dat overheidsfunctionarissen liever zouden weigeren.

Deze realiteit heeft de belangstelling in andere landen, zoals Mozambique, de Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela en de Verenigde Staten, aangewakkerd.

Sanjay Dixit, gastheer van het populaire YouTube-kanaal The Jaipur Dialogues, meent:

…er zal in de toekomst geen gas uit Qatar worden gekocht.

Als Qatar’s tweede grootste klant zou dit traject lastig blijken te zijn voor het land uit het Midden-Oosten.

Bovendien lijken grote economieën zoals de VS en Europa dicht bij een recessie te staan, wat waarschijnlijk een negatief effect op de vraag zou hebben.

Ook China vertoont economische zwakte, wat de Qatarese industrie verder zou kunnen schaden.

Ten slotte zal het fascinerend zijn om te zien of een verschuiving weg van de grote afhankelijkheid van het aardgascomplex van Qatar India meer invloed geeft in de diplomatieke onderhandelingen om de acht matrozen te bevrijden.

Opmerking: de opmerkingen van Sanjay Dixit waren in het Hindi en zijn door mij vertaald.