Belangrijkste bullmarktkeuzes van crypto-whales: Dogecoin, Ethereum en Everlodge

Van de duizenden altcoins die momenteel beschikbaar zijn, houden crypto-whales Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) en Everlodge (ELDG) in de gaten als hun nieuwste toevoegingen. Deze crypto’s hebben onlangs een exponentiële groei doorgemaakt en analisten zijn optimistisch over hun toekomstige prijsmomentum.

Vandaag zullen we hun recente gegevens op de grafieken bekijken om te zien hoe ver ze in waarde kunnen stijgen.

Dogecoin (DOGE) zal naar verwachting $0,098 bereiken

Dogecoin (DOGE) heeft onlangs een bullish prestatieniveau gezien en analisten voorspellen aanzienlijke winsten voor de crypto in de toekomst.

De prijs van Dogecoin steeg de afgelopen twee weken met 15,1%. Alleen al in de afgelopen zeven dagen schommelde de waarde van de Dogecoin-crypto tussen $0,063886 aan de lage kant en $0,074175 aan de hoge kant. De marktkapitalisatie voor de crypto bedraagt $9.769.401.748, waarmee deze op de 10e plaats staat.

Volgens de prijsvoorspelling van Dogecoin kan deze stijgen naar $0,098, en als gevolg daarvan heeft deze veel aandacht gekregen van investeerders en handelaren.

Ethereum (ETH) kan stijgen tot $2.335

Ethereum (ETH) gaat ook in opwaartse richting. In de afgelopen twee weken is Ethereum met 14% gestegen. Gedurende de afgelopen 24 uur is het handelsvolume van Ethereum met 92,93% gestegen. Momenteel heeft de crypto een circulerend aanbod van 120.269.588 ETH.

Alleen al in de afgelopen week zag ETH een prijsstijging van $1.688,84 naar $1.845,02. Volgens de huidige prijsvoorspelling voor Ethereum kan deze tegen eind 2023 $2.335,71 bereiken.

Everlodge (ELDG) zou bij de lancering een piek van 70x kunnen bereiken

Dogecoin en Ethereum waren niet de enige twee selecties die door whales werden gemaakt, aangezien Everlodge (ELDG) ook veel aandacht trok.

De timeshare-industrie kost gemiddeld ongeveer 22.000 dollar, en is als gevolg daarvan voor veel mensen buiten bereik gebleven. Everlodge is een opkomende vastgoedmarktplaats die timeshare-elementen bevat en deze beschikbaar zal maken voor slechts $100.

Het platform zal werken via het proces van het genereren van eigenschappen als NFT’s, waarna ze door fractionering in kleinere stukken worden opgesplitst.

Op deze manier kan iedereen zich een woning veroorloven en mede-eigenaar zijn die hem huurinkomsten biedt. Ze kunnen daardoor een passief inkomen ontvangen, en de waarde van de NFT zal stijgen samen met de waardestijging van het onroerend goed. Alle belangrijke details, zoals de titels en akten, worden opgeslagen in de metadata van het smart contract.

Tijdens fase 6 handelt ELDG op $0,023. Whales hebben aanzienlijke aandacht voor het project, aangezien analisten bij de lancering een stijging van 80x voorspellen.

Voor meer informatie over de Everlodge (ELDG) presale kunnen beleggers de website bezoeken of hier lid worden van hun community.