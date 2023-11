Memecoin (MEME) prijsvoorspelling nu Binance notering en handel aankondigt

Binance, een van ‘s werelds meest toonaangevende cryptocurrency-beurzen, haalt opnieuw de krantenkoppen met de laatste aankondiging over Memecoin (MEME).

Na de succesvolle lancering van Memecoin op Binance Launchpool, is de beurs nu klaar om MEME op de markt te brengen voor handel. Het nieuws heeft de nieuwsgierigheid onder crypto-enthousiastelingen aangewakkerd, wat heeft geleid tot speculaties over het prijstraject van MEME.

Binance gaat MEME-handelsparen op de lijst zetten

De overstap van Binance naar de notering van Memecoin (MEME) zal naar verwachting een nieuwe impuls geven aan de markt voor meme-coins. De beurs zal MEME-handel aanbieden tegen verschillende populaire paren, waaronder MEME/BNB, MEME/BTC, MEME/USDT, MEME/FDUSD, MEME/TUSD en MEME/TRY.

De handel in deze paren zal naar verwachting van start gaan op 3 november 2023 om 08:00 uur (UTC), waarna handelaren Binance kunnen bezoeken om een van de beursgenoteerde MEME-paren te verhandelen.

Deze aanbieding brengt Memecoin (MEME) dichter bij de bredere cryptocurrency-gemeenschap, waardoor handelaren meer opties krijgen om toegang te krijgen tot de coin en deze te verhandelen. Dankzij de diverse handelsparen kunnen gebruikers hun favoriete handelsopties kiezen, of het nu gaat om Bitcoin, Binance Coin of stablecoins zoals Tether (USDT) en USD Coin (USDC).

Hoe ver zal de prijs van Memecoin (MEME) stijgen na notering?

Omdat cryptohandelaren anticiperen op de handel in MEME op Binance, zijn er vragen over de prijsvoorspelling van Memecoin (MEME) nadat het op de grootste cryptocurrency-beurs ter wereld is genoteerd op basis van handelsvolume.

Terwijl handelaren en investeerders rekening houden met de potentiële prijsbeweging van MEME, is het belangrijk om een overzicht te hebben van het traject van Memecoin, dat begon met een presale waarbij het MEME-token voor $0,001 per token beschikbaar kwam.

Hoewel er verschillende meningen kunnen zijn over de toekomst van de prijs van MEME, bestaat er consensus dat de prijs van MEME klaar is voor een opwaarts traject.

Sommige voorspellingen suggereren dat MEME zou kunnen stijgen richting de $0,01, wat neerkomt op een tienvoudige stijging ten opzichte van de presale prijs. Het is echter essentieel om te onthouden dat vooral meme-coins bekend staan om hun volatiliteit, en dat prijsvoorspellingen met voorzichtigheid moeten worden benaderd.

Memecoin versus Memeinator: de strijd om meme-coins

Terwijl Memecoin (MEME) tegenwind ondervindt met zijn aanstaande notering, staat deze meme-coin niet alleen in deze ruimte. Een andere opmerkelijke meme-coin, Memeinator (MMTR), maakt ook furore met de MMTR-presale, die zich momenteel in de vijfde fase bevindt.

Beide projecten hebben unieke kenmerken en doelen, waarmee ze zich onderscheiden in de drukke wereld van meme-coins.

Memecoin, ondersteund door een sterk team met een duidelijke routekaart en visie, heeft tot doel het domein van de meme-munten te domineren met innovatieve marketing en productlanceringen. De munt heeft veel belangstelling gewekt, niet alleen vanwege de op meme geïnspireerde branding, maar ook vanwege het nut ervan en het Memeland-ecosysteem dat het ondersteunt.

Aan de andere kant positioneert Memeinator (MMTR) zichzelf ook als een dominante meme-coin met AI-technologie, virale marketing en een missie om een marktkapitalisatie van $1 miljard te bereiken. Momenteel bedraagt de prijs van MMTR $0,0125 en de verwachting is dat deze in de zesde fase van de presale zal stijgen naar $0,0133.

Beide projecten (Memecoin en Memeinator) hebben hun sterke punten en unieke waardeproposities, en de concurrentie tussen hen voegt een intrigerende dimensie toe aan het meme-coin landschap.