Polkadot (DOT) prijsvoorspelling nu Bitcoin weerstand bij $36.000 in het vizier heeft

De altcoin-markt zag indrukwekkende prijsstijgingen terwijl Bitcoin worstelt om boven de $35.000 te sluiten. BTC zweeft op $35.110 terwijl bulls de cryptocurrency-industrie blijven regeren, waardoor de totale waarde van alle digitale valuta op het moment van schrijven naar $1,32 biljoen is gestegen.

Te midden van de bullish markten wacht Polkadot op enorme ontwikkelingen binnen het ecosysteem, wat erop wijst dat de prijs van DOT binnenkort zal stijgen.

Bullish ontwikkelingen van Polkadot

De ontwikkelaars van Polkadot hebben gewerkt aan het verbeteren van hun project. Het rapport van Messari toont de aankomende ontwikkelingen van de crypto voor de alternatieve munt. Eerst en vooral wordt de voltooiing van Polkadot 1.0 benadrukt, een stap in de richting van het verwelkomen van Polkadot 2.0.

Ook bevestigen indicatoren op de keten een potentiële stijging voor DOT. De ingezette Polkadot-activa naderen de limiet van 50%, na een stijging van 12% kwartaal-op-kwartaal tot 49%.

Niettemin zijn de dagelijkse actieve adressen sterk gedaald, waarbij het eerste kwartaal werd afgesloten op 6.900 en het tweede kwartaal op 5.800. In het derde kwartaal daalde het cijfer verder naar 5.200. De activiteit van ontwikkelaars, die nog steeds hoog is, blijft echter van cruciaal belang bij het beoordelen van de prijsprestaties op de langere termijn.

Polkadot behoort tot de top van multi-chains met het potentieel om getuige te zijn van een toenemende vraag bij voortdurende ontwikkelingen. Bovendien wachten de ontwikkelaars van DOT mogelijk op (tijdig) bullish nieuws, aangezien optimisme de cryptosector domineert.

Polkadot prijsvoorspelling

DOT steeg de afgelopen dag met 2,81% en handelde tijdens deze publicatie tegen $4,79. De altcoin boekte de afgelopen tien dagen een indrukwekkend herstel en steeg vanaf het dieptepunt van 20 oktober van $3,6, terwijl Bitcoin de marktposities leidde. De afgelopen week steeg de koers met zo’n 15%.

Weekgrafiek op Coinmarketcap

De prijs van Polkadot zal waarschijnlijk de bewegingen van Bitcoin weerspiegelen. DOT zou dus naar nieuwe hoogten kunnen klimmen nu BTC-bulls zich (opnieuw) op de weerstand richten op $36K. Ondertussen is het overschrijden van de $4,82 sinds eind augustus een uitdaging gebleven.

DOT-bulls zouden het steungebied moeten domineren op $4,74 om de prijzen naar $5,1 te stuwen. Verdere opwaartse trends zullen de alt naar $5,42 brengen, waardoor het pad naar $5,8 wordt geopend. Ondertussen moeten Polkadot-enthousiastelingen de prestaties van Bitcoin in de gaten houden terwijl ze wachten op optimistische ontwikkelingen van het projectteam.