Beginnen de Duitse productie- en bouwsectoren uiteen te vallen?

De laatste prijsgecorrigeerde industriële productiecijfers van Duitsland daalden met 1,4% MoM voor de maand september 2023, wat de vierde achtereenvolgende daling in de metriek markeert.

In augustus 2023 werden de gegevens opwaarts bijgesteld van (-)0,2% naar (-)0,1% per maand.

De cijfers van september 2023 bleven echter ver onder de consensusschattingen van een daling van 0,1% MoM, zoals gepubliceerd door TradingEconomics.com.

Vóór het begin van deze negatieve groeitrend, in mei 2023, bedroeg de industriële productiegroei deze maand 0%, en registreerde daarmee een vijfde maand zonder positieve groei.

Bron:TradingEconomics.com

Kapitaalgoederen, intermediaire goederen en consumptiegoederen kenden allemaal een aanzienlijke productiedaling van respectievelijk (-)0,2% MoM, (-)1,9% MoM en (-)4,9% MoM.

De matige prestaties volgen op de verklaring van de BundesBank in oktober 2023:

De externe vraag naar industriële producten bleef zwak.

Hogere prijzen op het moment van aankoop zijn blijven wegen op de winkelruimte en de consumptie van huishoudens, zoals blijkt uit de scherpe daling van de consumptiegoederen.

Industrie-gewijs uitsplitsing

De trots van Duitsland, zijn autosector van wereldklasse, kende in september 2023 een daling van (-)5% op maandbasis, terwijl elektrische apparatuur met (-)4,4% op maandbasis daalde.

Het grootste productieverlies werd opgetekend door de farmaceutische sector, die met 9,2% op maandbasis daalde.

Werktuigbouwkunde was een lichtpuntje en verbeterde met 4,1% MoM.

Buiten de industriële classificatie daalde de energieproductie tijdens de verslagperiode met 1,7% MoM.

Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek daalde de industriële productie in het derde kwartaal van 2023 met 2,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Analisten van TradingEconomics.com verwachten dat de industriële productie in de periode tot 2024 rond de 0,4% zal blijven liggen, en in 2025 zal stijgen naar 0,5%.

PMI voor de bouw

De PMI voor de bouwnijverheid van oktober 2023 van S&P Global bleef de sombere binnenlandse huizensector weerspiegelen en presteerde met 38,3 ondermaats ten opzichte van de 39,3 van de voorgaande maand, die zelf de scherpste maandelijkse daling sinds april 2020 had opgetekend.

De maatstaf van oktober lag tussen 2013 en 2023 ruim onder het gemiddelde van 49,7, bleef aanzienlijk achter bij de voorspelling van 41,5 door analisten van TradingEconomics.com, en markeert de negentiende opeenvolgende sub-50-waarde sinds maart 2022.

Commerciële projecten hadden eveneens te lijden onder de hoge rente en de onzekerheid over de economische vooruitzichten.

Dr. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij de Hamburg Commercial Bank, merkte op:

Het gaat van kwaad tot erger in de Duitse bouwsector… Het geopolitieke drama in het Midden-Oosten veroorzaakt rimpelingen (als gevolg van hogere gasprijzen en onzekerheid)… aangezien veel bouwmaterialen zoals bakstenen en isolatie afhankelijk zijn van aardgas.

Zorgwekkend is dat de daling van het aantal nieuwe orders zich voor de twintigste maand op rij heeft voortgezet en ook versnelt, wat erop wijst dat de sector nog niet zijn dieptepunt heeft bereikt.

Gezien een hele reeks banenverlies in de sector voegde De la Rubia eraan toe dat de kwaliteit van onderaannemers is verslechterd, wat verder bijdraagt aan de verminderde projectefficiëntie.

Een onderzoek naar de vooruitzichten voor de industrie voor de komende twaalf maanden wees op blijvende schade en was negatief.

Andere recente economische gegevens

De cijfers over de industriële productie volgen op beter dan verwachte maar nog steeds krimpende gegevens voor de diensten-PMI en de samengestelde PMI voor oktober 2023, die respectievelijk uitkwamen op 48,2 en 45,9.

Waarden onder de 50 duiden op een krimp.

In de publicatie van gisteren daalden de fabrieksordergegevens sterk naar 0,2% MoM, vergeleken met 1,9% MoM in augustus 2023.

Dit lag echter aanzienlijk boven de consensusschattingen van een daling van (-)1,0% MoM.

Opgemerkt moet worden dat de gegevens over augustus scherp naar beneden zijn bijgesteld van 3,9% MoM na onjuiste rapportage in de:

…fabricage van gegevensverwerkende apparatuur, sector elektronische en optische producten…

Conclusie

De industriële productie is van cruciaal belang voor de Duitse groei, misschien wel meer dan welke andere geavanceerde economie dan ook, vooral vanwege de verreikende betekenis ervan voor de reputatie.

Morgen, dat wil zeggen op woensdag 8 november, zullen marktdeelnemers de gegevens over de consumenteninflatie voor Duitsland nauwlettend in de gaten houden, evenals de laatste door de EU geharmoniseerde inflatietrends in het land.

Dit zal waardevolle input opleveren voor het door de Europese Centrale Bank gekozen traject tijdens haar volgende monetairbeleidsvergadering medio december 2023.

Volgende week zal Duitsland ook gegevens over de lopende rekening publiceren, die de impact van de hoge rentetarieven en de vertragende vraag op de exporterende industrieën beter zullen weergeven.

Zwakke economische cijfers over fabrieken, bouwprojecten, exportvraag en hoge rentetarieven wijzen erop dat de bbp-gegevens over het derde kwartaal van 2023 naar beneden zouden kunnen worden bijgesteld, terwijl de economie later dit jaar mogelijk afstevent op een technische recessie en alleen maar verdere verliezen zou veroorzaken voor de productie- en bouwsectoren.