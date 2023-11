Is de sterke Memeinator presale voldoende om de tokenprijs 10x te verhogen?

Memeinator (MMTR) is nog maar een paar weken in de presale, maar het project heeft al ruim $1,18 miljoen opgehaald. De robuuste presale volgt op het sterke enthousiasme dat ontstond toen het project live ging. In slechts 20 minuten, toen de Memeinator-site werd gelanceerd, sloten meer dan 1000 mensen zich aan bij de mailinglijst. Nog eens 5000 sloten zich op één dag aan bij Telegram en Twitter. Naarmate de presale vordert, lijkt de glamour voor het nieuwe memeproject sterker te worden. Maar is dit een voorbode van een sterke prijsbeweging van het token?

Wat is Memeinator?

Copy link to section

Het tijdperk van bedrieglijke, niet-originele en ondermaatse meme-crypto’s loopt mogelijk ten einde. De onvermijdelijke verandering vindt plaats dankzij Memeinator, een door AI geleid memeproject. Memeinator belooft dubieuze memes te vernietigen met behulp van de allernieuwste AI-technologie. Dankzij de AI kan het project het internet scannen, zijn zwakke collega’s vinden en ze verpletteren.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De belofte van meme-vernietiging heeft de aandacht van investeerders veroverd en interesse en hype voor MMTR ontwikkeld. Om van de grond te komen gaat Memeinator investeren in stevige marketingcampagnes. Het project zal ook samenwerken met topbeïnvloeders om het bewustzijn te vergroten en een hype te genereren.

Memeinator beschikt ook over innovatieve producteigenschappen. Verwacht wordt dat een actiegame-lancering aan het einde van de voorverkoop de bruikbaarheid en populariteit van Memeinator zal vergroten. Spelers nemen deel aan vernietigende gevechten waarbij zwakke meme coins worden vernietigd, waardoor de missie van Memeinator wordt versterkt.

Memeinator streeft er ook naar om de gemeenschap van nut te voorzien door middel van passieve inkomensmogelijkheden. Deze omvatten het inzetten van MMTR-tokens en exclusieve NFT’s voor presale investeerders.

Is Memeinator een 10x investering na een robuuste presale?

Copy link to section

Hoewel het nog vroeg is om over Memeinator te speculeren, duidt de zeer succesvolle voorverkoop op een veelbelovende toekomst. Een nieuw bezoek aan de crypto-meme laat zien dat tokens die veel hype krijgen, de neiging hebben om tot 50x te stijgen. Een voorbeeld is PEPE, dat eerder dit jaar met veel razernij werd gelanceerd en met een stijging van meer dan 10.000% steeg.

Memeinator heeft een potentieel van meer dan 10x waardestijging na de notering. Ten eerste is het enthousiasme dat het heeft gegenereerd kenmerkend voor populaire meme-crypto’s. Dat betekent dat het potentieel voor het token om veel speculatie te genereren groot is, waardoor de waarde wordt ontgrendeld.

Ten tweede vergroot de nobele rol van Memeinator in de meme-cryptoruimte en de inzet van AI zijn populariteit. Terwijl het project begint met het vernietigen van memes, zal het op weg zijn naar overheersing.

Ten derde streeft Memeinator naar een marktkapitalisatie van $1 miljard. Om een dergelijke marktwaarde te bereiken moet de prijs van MMTR aanzienlijk stijgen. Het team is van plan om het token wereldwijd op Tier 1-beurzen te noteren om het marktdoel te bereiken. Het team zal ook replica-memes lanceren om de status van Memeiantor als toonaangevend meme-project te versterken. Samen met krachtige marketing betekent de line-up dat Memeinator in de toekomst tot 50x kan stijgen.

Wat het betekent om te investeren in de presale van Memeinator

Copy link to section

De presale van Memeinator is uniek in zijn soort voor korte- en langetermijnbeleggers. Het token genereert maar liefst 132% ROI voor vroege vogels. De prijs van MMTR was $0,01 in de eerste fase, oplopend tot $0,0125 in fase 5. Aan het einde van de presale van 29 fasen wordt Memeinator gewaardeerd op $0,0485.

Investeren in Memeinator betekent profiteren van vroege tokenwinsten voordat er grote koersbewegingen op de beurzen plaatsvinden. Beleggers hebben ook toegang tot een verzetsgemeenschap van meme-killers, in lijn met de waardepropositie van Memeinator. De community profiteert van voordelen zoals exclusieve NFT’s die de creatieve werken van het team van Memeinator laten zien.

De presaale is ook voordelig voor beleggers die willen profiteren van potentiële winsten na de notering. Er zijn eerste aanwijzingen dat Memeinator vanwege de grote vraag een intense volatiliteit zou kunnen ervaren. Als zodanig zullen voorverkoopkopers genieten van initiële winsten om het rendement te maximaliseren voordat het token omhoog schiet op de beurzen.