De zilverprijs bewoog de afgelopen dagen zijwaarts, omdat beleggers reageren op het laatste besluit van de Federal Reserve, de Non-Farm Payrolls (NFP) en de economische gegevens uit China. Het XAG/USD-paar handelde dinsdag op 22,72, wat bijna 10% boven het laagste punt van oktober lag. Het blijft dit jaar ruim 13% onder het hoogste punt.

Goud/zilver-ratio piekt

De zilverprijs bevond zich de afgelopen dagen in een krappe bandbreedte. Vorige week besloot de Federal Reserve de rente ongewijzigd te laten tussen 5,25% en 5,50%. Hoewel de bank de deur verliet voor een nieuwe renteverhoging, zijn de meeste analisten van mening dat het nu gedaan is met het verhogen van de rente.

Het andere belangrijke nieuws kwam vrijdag toen de VS de laatste niet-agrarische loongegevens (NFP) publiceerden. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft de economie 150.000 banen toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage steeg tot 3,9%. De arbeidsparticipatie en de lonen vertraagden licht.

Deze gebeurtenissen zijn belangrijk voor zilver vanwege zijn rol als edelmetaal. Net als goud heeft zilver de neiging te reageren op acties van de Fed. In de meeste gevallen stijgt zilver wanneer de Fed de rente verlaagt of wanneer zij hint op renteverlagingen.

De zilverprijs reageerde ook op de laatste cijfers over de productie-PMI van over de hele wereld. Uit economische cijfers uit China blijkt dat de PMI in oktober is gedaald naar 49. Hetzelfde gebeurde in andere industriële landen zoals de Verenigde Staten en Europa.

Zilver reageert op deze cijfers vanwege het gebruik ervan in de industriële sector. Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van producten zoals zonnepanelen, halfgeleiders en keukenproducten.

Ondertussen lieten de laatste gegevens uit China zien dat de export in oktober met 6,4% daalde, slechter dan de gemiddelde schatting van -3,3%. De import steeg daarentegen met 3%, wat beter was dan verwacht (6,2%). Het totale handelsoverschot daalde tot 405 miljard dollar.

Zilver presteerde de afgelopen maanden slechter dan goud. De goud/zilver-ratio is gestegen naar $88, het hoogste punt sinds maart 2023. Vanaf het laagste punt dit jaar is de verhouding met ruim 15% gestegen. Als de goud/zilver-ratio hoog is, betekent dit in de meeste gevallen dat het goed is om zilver te kopen.

Voorspelling zilverprijs

XAG/USD-grafiek van Tradingview

Op de daggrafiek zien we dat de zilverprijs de laatste tijd binnen een krappe bandbreedte bewoog. Het is onder de dalende trendlijn gekomen, weergegeven in geel. Deze trendlijn verbindt de hoogste schommelingen sinds 4 mei. Het is ook tussen de Fibonacci Retracement-niveaus van 50% en 61,8% gegaan.

De prijs ligt ook een paar punten boven het cruciale ondersteuningsniveau van $22,14, de laagste swing op 23 juni. Daarom zijn de vooruitzichten voor het metaal voorlopig neutraal. De belangrijkste steun- en weerstandspunten om in de gaten te houden liggen op $22,13 en $23,70.