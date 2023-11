De financiële markt begon de week goed en zette de rally van vorige week voort. Bitcoin bleef boven de $35.000, terwijl de grote Amerikaanse indices zoals de Dow Jones, Nasdaq 100 en S&P 500 stegen.

De meeste altcoins stonden in het groen. De prijs van XRP van Ripple steeg met 13% en bereikte een hoogtepunt van $0,7320, het hoogste punt sinds 30 juli. Het token is met ruim 65% gestegen ten opzichte van het laagste punt in augustus. Het heeft zich verzameld nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) de rechtszaak tegen het hoofd van Ripple Labs had opgegeven.

De tokenprijs van Alchemy Pay (ACH) steeg ook scherp en bereikte een hoogtepunt van $0,021, het hoogste niveau sinds 14 juli. Het is met ruim 61% gestegen ten opzichte van het laagste niveau deze maand. Het token steeg nadat de ontwikkelaars hadden laten doorschemeren dat er belangrijk nieuws was in het ecosysteem.

Wat het nieuws zal zijn, is nog niet duidelijk. Sommige analisten zijn van mening dat Binance zijn leveraged token in zijn ecosysteem zal goedkeuren. Historisch gezien stijgen cryptocurrencies nadat ze zijn genoteerd aan grote beurzen zoals Binance en OKB.

De prijs van het KuCoin Token (KCS) heeft de laatste tijd een sterke bullish comeback gemaakt. Het KCS-token steeg naar een hoogtepunt van $5,66, wat 58% boven het laagste punt in september was. Andere exchange tokens zoals OKB, Uniswap (UNI) en Cronos (CRO) stegen toen investeerders terugkeerden naar cryptocurrencies.

De andere best presterende cryptocurrencies op maandag waren Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective en Gala behoorden tot de best presterende cryptocurrencies.

Deze rally viel samen met het verbeterde sentiment op de bredere markt. De Amerikaanse dollarindex (DXY) heeft zich teruggetrokken, terwijl de Fear and Greed-index geleidelijk is gestegen. Deze blijft in de hebzuchtzone.

Bovendien hebben de Amerikaanse aandelen de afgelopen weken een herstel gekend. De Dow Jones-, Nasdaq 100- en S&P 500-indices beleefden dit jaar hun beste week. Ook de rente op obligaties is gedaald.

De belangrijkste katalysator voor de rally was het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige week. Daarin liet de bank de rente onveranderd tussen 5,25% en 5,50%. De Fed-voorzitter liet doorschemeren dat de bank de rest van het jaar onveranderd zal blijven.