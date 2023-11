Shiba Memu en ORDI prijsvooruitzichten 51 dagen voor sluiting van de SHMU presale

De twee tokens Ordinals (ORDI) en Shiba Memu (SHMU) zijn in het recente verleden trending geweest. Hoewel de twee om verschillende redenen populair zijn, hebben ze op de een of andere manier de aandacht van beleggers getrokken.

Terwijl Shiba Memu beschikt over unieke marketingmogelijkheden, mogelijk gemaakt door AI-technologie en de presale binnen de komende 51 dagen sluit, hanteert Ordinals een revolutionaire aanpak door inscripties binnen de Bitcoin-blockchain toe te staan.

Wat is Ordinals (ORDI)?

Ordinals (ORDI) is een innovatief platform dat is ontworpen om digitale inhoud op individuele Satoshis binnen de Bitcoin-blockchain te schrijven. Elke Satoshi, de kleinste eenheid van Bitcoin, kan worden geassocieerd met digitale inhoud zoals tekst, afbeeldingen, audio en video. Deze inhoud wordt een permanent en onveranderlijk onderdeel van de Bitcoin-blockchain, waardoor de gegevensintegriteit en authenticiteit wordt gegarandeerd.

Het unieke van Ordinals ligt in het vermogen om de peer-to-peer-overdracht van ingeschreven inhoud op Satoshis mogelijk te maken, waardoor makers hun intellectuele eigendom kunnen publiceren, delen en uitwisselen zonder de angst het eigendom of auteursrecht te verliezen. Naast inscripties kunnen ORDI-tokens ook worden gekoppeld aan beveiligingstokens, accounts of stablecoins, waardoor hun bruikbaarheid binnen het cryptocurrency-ecosysteem wordt vergroot.

Waarom is het Ordinals-token populair?

De afgelopen tijd heeft Ordinals aanzienlijke prijsbewegingen meegemaakt. De prijs van ORDI steeg enorm na de notering op Binance, een van de grootste en meest gerenommeerde cryptocurrency-beurzen.

De notering voorzag Ordinals van meer liquiditeit, waardoor handelaren en investeerders werden aangetrokken die wilden profiteren van de prijsstijging.

Het is vermeldenswaard dat Binance ORDI heeft bestempeld als een ‘Seed’-project, wat wijst op het experimentele karakter ervan met een hoger risico en een hogere volatiliteit. Hoewel Binance gebruikers adviseerde voorzichtig te zijn bij het handelen in ORDI, zag het token onmiddellijke en intense belangstelling, met handelsvolumes van meer dan $153 miljoen in de eerste 24 uur na de notering.

ORDI prijsvoorspelling

De toekomstige prijsvoorspelling van ORDI blijft onzeker, gezien het experimentele karakter en de beperkte staat van dienst.

De prijs van ORDI heeft de afgelopen maanden opmerkelijke schommelingen gekend, wat de volatiliteit aantoont die inherent is aan de cryptomarkt. Ondanks aanvankelijke ups en downs heeft de waarde van het token blijk gegeven van veerkracht, wat duidt op het potentiële vertrouwen dat investeerders stellen in de langetermijnvooruitzichten. Marktindicatoren wijzen op een positief traject voor ORDI, waarbij sommige analisten een mogelijke opwaartse beweging voorspellen, voortbouwend op de recente notering op Binance.

Afgaande op de recente prijsbewegingen en de hype rond de Binance-notering voorspellen analisten dat de prijs van ORDI eind november 2023 $15 zal bereiken.

Aftellen presale Shiba Memu

Ondertussen, nu ORDI aan momentum wint, heeft Shiba Memu (SHMU) de aandacht getrokken vanwege zijn unieke AI-gestuurde marketingmogelijkheden. Het nieuwe cryptocurrency-memeproject, bekend om zijn ambitieuze marketingstrategieën, maakt zich op om de presale in de komende 51 dagen te sluiten. Shiba Memu’s innovatieve gebruik van AI-technologie om zijn marketinginitiatieven kracht bij te zetten heeft een beroep gedaan op investeerders die op zoek zijn naar nieuwe en geavanceerde benaderingen van cryptocurrency-marketing.

De presale van Shiba Memu staat synoniem voor prijsverhogingen om de paar uur. Dit zet potentiële investeerders ertoe aan om kennis te nemen van de aanhoudende kansen. Op het moment van schrijven werd een enkel SHMU-token verkocht voor 0,039475 USDT met een prijsstijging naar 0,039700 USDT in de komende 8 uur.

Nu de presale in de nabije toekomst sluit, zijn de resterende dagen cruciaal voor degenen die willen deelnemen aan de vroege stadia van dit baanbrekende project.