Crypto-bullmarket juweeltjes: Shiba Memu (SHMU) of Bonk (BONK)?

Ethereum heeft zojuist opnieuw een hoogste punt van $2,1.000 getest en Bitcoin heeft een hoogste punt in 18 maanden bereikt van bijna $38.000 – verleidelijke winsten in de afgelopen 24 uur.

Terwijl beleggers zich inspannen om zichzelf te positioneren in het momentum van de bullmarkt voor de belangrijkste cryptocurrencies, groeit de belangstelling voor sommige altcoins. In het bijzonder is de zoektocht naar wat het nieuwe breakout-project in de wereld van meme-coins zou kunnen zijn.

Dus, afgezien van de huidige door honden of kikkers geïnspireerde meme-tokens, zou het Shiba Memu (SHMU) of Bonk (BONK) kunnen zijn?

Shiba Memu vs. Bonk: strijd om memeprojecten met hondenthema

Wat is Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu is een meme-coin project dat AI inzet voor een unieke benadering van marketing en gemeenschapsbetrokkenheid. Een AI-dashboard dat onder andere gebruikmaakt van natuurlijke taalverwerking, voorspellende analyses en sentimentanalyses zal de tractie van het project stimuleren.

Het ERC-20-token heeft een totaal aanbod van 1 miljard SHMU, waarvan 85% via een presale voor de gemeenschap is bestemd. 10% is bestemd voor liquiditeitsverschaffers en gemeenschapsbeloningen, terwijl 5% bestemd is voor projectontwikkeling.

De presale van Shiba Memu werd verlengd na massale vraag vanuit de gemeenschap. Er zijn nog 49 dagen te gaan, maar beleggers hebben al voor meer dan $4,4 miljoen aan SHMU aan hun portefeuilles toegevoegd.

Wat is Bonk (BONK)?

Bonk is een op Solana gebaseerde honden meme-coin, gelanceerd eind december 2022. Het memetoken is gericht op de gemeenschap van de Solana-blockchain en is een van de grootste winnaars in dat ecosysteem. Terwijl de ineenstorting van FTX een negatief sentiment naar Solana trok, heeft de keten veerkracht getoond die zichtbaar is in de stijging naar $50 voor het oorspronkelijke SOL-token.

BONK, een Solana Program Library (SPL)-token, werd uitgezonden naar Solana-ontwikkelaars en gebruikers. De airdrop was goed voor 50% van het totale aanbod van BONK, en de notering op de belangrijkste CEX-platforms heeft bijgedragen aan de prijsstijging.

Shiba Memu versus… BONK koersvooruitzichten

De prijs van BONK steeg in januari naar een recordhoogte van $0,00000487, wat enorme winsten van meer dan 4000% opleverde voor vroege kopers. Tegen de huidige prijzen is het token 52% gedaald sinds de ATH. De afgelopen week is de koers echter met meer dan 270% gestegen, wat erop wijst dat het sentiment op de markt zou kunnen helpen de hoogste piek ooit te bereiken.

Ondertussen zal de presale prijs van Shiba Memu stijgen naar $0,0485 aan het einde van de presale op 30 december. Bij de huidige prijs van $0,039925 is de presale waarde van SHMU met meer dan 258% gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke $0,011125 per token.

Marktanalisten zeggen dat de prijs van Shiba Memu zou kunnen exploderen wanneer SHMU een notering krijgt op toonaangevende cryptobeurzen en het AI-dashboard wordt gelanceerd. Volgens de routekaart van het project worden de twee mijlpalen respectievelijk in het eerste en derde kwartaal van 2024 verwacht.

Wat is waarschijnlijk een betere investering?

Dogecoin, Shiba Inu en Pepe zijn qua marktkapitalisatie de beste meme-tokens op de markt. Hoewel ze nog steeds de beste projecten met honden- en kikkerthema’s in de ruimte zijn, zien een paar opkomende concurrenten momenteel evenveel hype als Shiba Memu en Bonk.

Ondanks dat het allemaal meme-tokens zijn, zijn het projecten die verschillende benaderingen hebben gevolgd op het gebied van tokendistributie, marketing en gemeenschapsbetrokkenheid.

Misschien zal de voorsprong die Shiba Memu op Bonk zou kunnen hebben, komen via het AI-dashboard dat naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 zal worden gelanceerd. Staking zou ook een zeer aantrekkelijk voorstel kunnen zijn voor beleggers.

Beleggers die het een of het ander willen kopen, willen misschien meer weten voordat ze beleggen. Ook belangrijk is het inzicht dat cryptocurrencies een volwassen wordende sector zijn en dat tokens nog steeds gevoelig zijn voor volatiele schommelingen.

Meer informatie over Shiba Memu kunnen beleggers op de website vinden.