Shiba Inu lanceert 1.000 NFT weggeefactie, analisten voorspellen post-Bitcoin halvering, opkomende nieuwe coin posten stijgen

Shiba Inu heeft Shib Magazine gelanceerd om de gemeenschap op de hoogte te houden van evenementen en ontwikkelingen binnen het ecosysteem. Het heeft ook een NFT-weggeefactie gelanceerd voor nieuwe abonnees. Ondertussen hebben analisten bullish winsten voorspeld voor Bitcoin en Everlodge.

Shiba Inu onthult SHIB-magazine met 1.000 NFT-weggeefactie

Copy link to section

Het team van Shiba Inu heeft de lancering aangekondigd van “The Shib Magazine.” Dit magazine zal wekelijks verschijnen. Het is bedoeld om de community van Shiba Inu op de hoogte te houden van al het laatste nieuws over SHIB en Shibarium. Als blijk van waardering heeft Shiba Inu een speciale weggeefactie gelanceerd voor de eerste 1.000 abonnees van het tijdschrift.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Volgens de aankondiging ontvangen deze gelukkige abonnees een unieke NFT met de cover van het tijdschrift. Ook het Shiba Inu-token heeft zijn opwaartse prijsbewegingen in november voortgezet. Volgens gegevens van Shiba Inu CoinMarketCap is de prijs van SHIB gestegen naar $0,00000838.

Dit vertegenwoordigt een stijging van 5,8% en 15,8% op de wekelijkse en maandelijkse prijsgrafiek van Shiba Inu. Ondertussen zijn de technische indicatoren van Shiba Inu bullish, een teken dat het Shiba Inu-token binnenkort meer winst zou kunnen boeken.

Bitcoin (BTC) prijsvoorspelling voor de halving

Copy link to section

Bitcoin (BTC) wordt na de laatste prijsstijging al ongeveer twee weken onder de $35.500 verhandeld. Het potentieel van een mogelijke Bitcoin ETF had tot een rally op de markt geleid, waardoor de prijs van Bitcoin naar het prijsniveau van $35.000 was gestegen. Daarnaast zijn crypto-investeerders ook enthousiast over de halvering van Bitcoin die gepland staat voor april 2024.

Als we naar de technische indicatoren van Bitcoin kijken, wordt de Bitcoin-prijs verhandeld boven de EMA’s van 50 en 200 dagen. Bovendien bevindt de RSI zich in het overboughtgebied op 76,63, een teken dat de bulls de controle hebben. Daarom zijn de prijsvoorspellingen voor Bitcoin momenteel bullish.

Volgens de voorspelling van Forbes Advisor zal BTC na de halvering van Bitcoin een nieuw record ooit bereiken. Er werd een bereik van $100.000 per BTC voorspeld. Alliance Bernstein is het hiermee eens en voorspelt dat de prijs van Bitcoin in 2025 de $150.000 zal bereiken.

Everlodge (ELDG), de sleutel tot de vastgoedmarkt van $280 ton

Copy link to section

Hoewel Shiba Inu en Bitcoin de aandacht hebben getrokken, is het belangrijk op te merken dat hun potentieel voor groei op de lange termijn mogelijk niet overeenkomt met dat van Everlodge (ELDG). Deze nieuwe vastgoedmarktplaats doet iets unieks door gebruik te maken van door eigendommen ondersteunde NFT’s om gedeeld eigendom mogelijk te maken.

Concreet is Everlodge van plan om vakantiehuizen, villa’s en hotels om te zetten in NFT’s. Hierdoor zouden mensen met lagere inkomens de vastgoedmarkt van 280 biljoen dollar kunnen betreden. Particulieren kunnen met slechts $100 in onroerend goed investeren. Everlodge biedt een compleet ecosysteem, inclusief een marktplaats, een lanceerplatform, een beloningsclub en een uitleenplatform.

Bovendien kunnen beleggers vastgoed-NFT’s zelfs gebruiken om leningen op korte tot middellange termijn te krijgen. De Rewards Club biedt leden gratis verblijven in verschillende accommodaties en hotels binnen het ecosysteem. Dit hangt echter af van het niveau van het lid. Leden kunnen zelfs hun gratis nachten op de Everlodge-marktplaats verkopen voor extra geld.

Ook hebben InterFi Network en BlockAudit het smart contract van het platform gecontroleerd en goedgekeurd. Dit betekent dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over het verlies van hun investeringen of activa. Momenteel kun je het Everlodge-token kopen voor slechts $0,023 per stuk. Interessant is dat analisten de komende weken een prijsstijging van 3.000% hebben voorspeld.

Meer informatie over de presale van Everlodge (ELDG) is te vinden op de website.