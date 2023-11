Peter Schiff, een bekende marktexpert, heeft over veel zaken gelijk, zoals de stijgende Amerikaanse staatsschuld en de risico’s van de Amerikaanse dollar. Tot op zekere hoogte heeft hij ook gelijk wat betreft goud, het grootste edelmetaal ter wereld. Naar mijn mening heeft hij echter volkomen ongelijk wat betreft Bitcoin (BTC).

Schiff denkt dat Bitcoin zal instorten

Peter Schiff is een populair figuur in de financiële dienstverlening. Hij is hoofdeconoom van Euro Pacific Asset Management, een financiële dienstverlener die vermogens- en vermogensbeheer aanbiedt. Schiff runt ook Schiff Gold, een bedrijf dat zich bezighoudt met goud- en zilveractiva.

Hoewel ik het met Schiff eens ben over de monetaire en fiscale uitdagingen waarmee de VS worden geconfronteerd, ben ik het niet met hem eens over zijn mening over Bitcoin. Hij gelooft dat BTC geen enkele waarde heeft en dat de prijs ervan uiteindelijk zal instorten.

Deze opvatting komt deels doordat hij er alle belang bij heeft ervoor te zorgen dat Bitcoin instort, aangezien hij in de goudhandel zit. Zoals ik onlangs schreef geloven veel mensen, waaronder Michael Saylor, dat Bitcoin een digitale versie van goud is.

#Bitcoin is approaching $38K as speculators continue to front run a new #BitcoinETF. However, once that ETF is launched all of the speculators will have already bought. So when those buyers sell to take profits, there won't be many left to buy the ETF. Get ready for a crash. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 9, 2023

De realiteit is dat Bitcoin zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld tot een echt financieel bezit. Dit heeft het bedrijf gedaan terwijl het te maken kreeg met aanzienlijke kritiek van bekende experts als Warren Buffett, Charlie Munger en Jamie Dimon, de CEO van JP Morgan.

Omgeving met hoge rentetarieven

Bitcoin bewijst de meeste experts al ruim tien jaar lang ongelijk. Een veelgehoord argument was dat de economie zou instorten als de rente zou stijgen. Welnu, de rentetarieven zijn gestegen van bijna nul in 2022 naar 5,50%, het hoogste punt in meer dan 22 jaar.

Zeker, Bitcoin bevindt zich nog steeds onder zijn hoogste punt ooit, bijna $67.000. Het staat niet alleen, want de Nasdaq 100-index is met ruim 8% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit. Tesla is bijna 50% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit.

Een ander argument was dat Bitcoin zou kelderen in het geval van een grote Black Swan gebeurtenis. In werkelijkheid heeft Bitcoin de laatste tijd enkele van de grootste evenementen overleefd. Het steeg tijdens de COVID-19-pandemie en deed het goed na de ineenstorting van FTX, Terra, Three Arrows Capital en Celsius.

Bitcoin staat voor een grote uitdaging, aangezien de SEC nog steeds Coinbase en Binance aanklaagt. De geschiedenis suggereert dat de munt deze rechtszaken ook zal overleven, aangezien hij in het verleden grotere problemen heeft overleefd, zoals de ineenstorting van MT. Gox.

Het geval voor Bitcoin

Er zijn verschillende redenen waarom investeren in Bitcoin zinvol is. Ten eerste heeft Bitcoin beter gepresteerd dan goud en andere activa die Peter Schiff aanprijst. Bitcoin is gestegen van bijna nul in 2009 naar meer dan $37.000 vandaag. In dezelfde periode is goud gestegen van ongeveer $700 naar $2.000.

Ten tweede heeft Bitcoin het goed gedaan met weinig tot geen institutionele hulp. De meeste grote institutionele bedrijven zoals Blackrock, Vanguard, Pimco en JP Morgan zijn aan de zijlijn gebleven. Deze zelfde bedrijven behoren tot de tophouders van goud. Sommige centrale banken zouden ook een deel van hun reserves naar Bitcoin kunnen verplaatsen.

Als ze dus minder dan 1% van hun activa in Bitcoin beleggen, zal dit leiden tot een enorme vraag naar het token. Vergeet niet dat Bitcoin een eindige hulpbron is. Er zijn al meer dan 19,5 munten gedolven en 4 miljoen zijn zoekgeraakt. Hierdoor blijven er nog minder dan 1,5 miljoen munten over om te minen. Het aanbod van Bitcoin op beurzen is ook gecrasht.

Bovendien is Bitcoin een veilig bezit waarvan de software door de jaren heen zijn integriteit heeft behouden. De hacks die in Bitcoin plaatsvonden, waren te danken aan de platforms die achter de schermen opereren, zoals uitwisselingen.

Bitcoin heeft ook een technologie die het overaanbod op de markt vermindert. Halvering, de volgende die in april volgend jaar zal plaatsvinden, zal het voor mensen moeilijk maken om te minen.

Een andere zorg is altijd geweest dat er een andere versie van BTC kan worden gemaakt. Zeker, er zijn munten zoals Litecoin, Ravencoin, Bitcoin SV en Bitcoin Gold gemaakt. Maar het ontbrak hen allemaal aan grip onder beleggers.

Alles bij elkaar genomen geloof ik dat Bitcoin op de lange termijn meer speelruimte heeft, omdat het een beter alternatief voor goud wordt.

