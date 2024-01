Bonk en Pepe gemist? Meme Moguls zou de volgende hit kunnen zijn

De prijzen van cryptovaluta herstelden zich in 2023 toen de langdurige cryptowinter een nieuwe crypto-lente inluidde. Als gevolg hiervan steeg de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies tot ruim $1,6 biljoen, wat sinds januari ruim $600 miljard aan waarde heeft toegevoegd. De meeste altcoins stonden in het groen, waarbij de prijs van Bitcoin met meer dan 180% steeg ten opzichte van het dieptepunt in december.

Pepe en Bonk presteerden beter dan de meeste tokens

Terwijl de meeste altcoins zoals Ethereum, Litecoin en Solana de best presterende tokens gedurende het jaar waren. Bonk, een Solana-token dat in december werd gelanceerd, steeg met meer dan 7.000% ten opzichte van het laagste niveau. Deze stijging bracht de totale marktkapitalisatie op ruim $1,2 miljard, wat veel geld is.

Volgens SolScan zag Bonk ook het aantal houders stijgen naar meer dan 526.000. Hoewel de meeste van deze eigenaren klein zijn, is de realiteit dat Bonk in de loop van de tijd veel miljonairs heeft voortgebracht.

Bonk was niet de enige meme-coin die floreerde in 2023. Pepe, een nieuw token met kikkerthema, deed het ook goed, waardoor het een marktkapitalisatie kreeg van meer dan $528 miljoen. Net als Bonk heeft het token ook veel miljonairs gecreëerd, ook al heeft het geen groot nut.

Er waren andere meme-coins die enorm stegen maar geen krantenkoppen haalden. Samoyedcoin, een meme-coin voor het Solana-ecosysteem, deed het ook goed en kreeg een marktkapitalisatie van ruim $86 miljoen.

Deze prestatie zorgt ervoor dat er nog steeds meer vraag is naar mememunten. Bovendien zijn Shiba Inu en Dogecoin nog steeds tokens van meerdere miljarden dollars, ook al waren hun prestaties zwakker dan die van de nieuwe tokens. Het betekent ook dat meer tokens kunnen stijgen als de Fed en andere centrale banken hun koers op de inflatie veranderen.

Meme Moguls zoud de volgende grote hit kunnen zijn

Tegen deze achtergrond zijn veel handelaren op zoek naar de volgende grote meme-coin die Pepe en Bonk zal vergezellen in hun opmerkelijke rally. Het is nog te vroeg om te voorspellen welk token zal slagen, omdat er al veel zijn gelanceerd.

Sommige analisten zijn van mening dat Meme Moguls het volgende grote ding zou kunnen zijn in de meme-coin industrie. Om te beginnen is Meme Moguls, wiens token MGLS is, een nieuw meme-token dat momenteel in de presale is. Binnen enkele dagen heeft het token al meer dan $650.000 opgehaald bij investeerders.

Het MGLS-token wordt verkocht voor $0,0023 en de ontwikkelaars verwachten het de komende dagen te verhogen naarmate het momentum voortduurt. Deze trend versnelt nadat ze een enorme weggeefactie hebben gelanceerd waarbij de gelukkige winnaars ongeveer $ 20.000 aan MGLS-tokens kunnen winnen.

Just found @meme_moguls and they’re launching a massive giveaway. As a meme coin believer, I’m all in! 🌟



This is a huge one, folks!



Don't miss out: https://t.co/ND8HWFcLFX https://t.co/yDElq2Nk06 — Keller Call (@Teamkellerath) December 18, 2023

Je kunt MGLS kopen via deze link.

Meme Moguls zal waarschijnlijk profiteren van de belangrijke rugwind in de crypto-industrie. De hoop groeit dat de Federal Reserve en andere centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rente. Anderen die naar verwachting zullen gaan verlagen zijn de Bank of England en de ECB.

Verder bestaat er steeds meer hoop dat de SEC op korte termijn een Bitcoin ETF zal goedkeuren. Ook zal de halvering van Bitcoin in april plaatsvinden. In de meeste gevallen doen Bitcoin en andere altcoins het ruim vóór een halving.