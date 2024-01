Dit is waarom de cryptoprijs van Elastos (ELA) verticaal gaat

Elastos (ELA) was deze week een van de best presterende crypto-tokens. Het token is de afgelopen drie dagen op rij gestegen en bereikte een recordhoogte van $7,50. Dit was een opmerkelijke rally gezien het feit dat de koers een week geleden op $1 stond. Naarmate het token steeg, steeg de totale marktkapitalisatie naar meer dan $119 miljoen.

ELA-grafiek van TradingView

De prijs van Elastos is gestegen vanwege de aanhoudende vraag naar projecten die smart contractfuncties voor Bitcoin bieden. Elastos is eigenaar van Bel2, een laag-2-netwerk voor het ecosysteem van Bitcoin. Het doel is om een hele gemeenschap rond Bitcoin op te bouwen.

We hebben de afgelopen dagen veel soortgelijke projecten goed zien presteren. Stacks (STX), dat een smart contractlaag voor Bitcoin biedt, is de laatste tijd meer dan verdubbeld. Op dezelfde manier is Internet Computer alleen al deze week met dubbele cijfers gestegen.

Het belangrijkste is dat de prijs van het ORDI-token van Bitcoin Ordinals enorm is gestegen, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $1,3 miljard heeft gekregen. De totale omzet van Bitcoin Ordinals is de afgelopen maanden gestegen tot meer dan $1 miljard.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

#Bitcoin Innovation and Layer 2: Five Key Takeaways!💡#BeL2 unlocks an infinite world of Smart Contracts, from exchanging goods to managing royalties, for the world's largest Blockchain community. This innovation makes Bitcoin 'smarter,' facilitating a new economic mechanism.… pic.twitter.com/KGrSErrgHb — Elastos (@ElastosInfo) December 20, 2023

Een Bitcoin Layer-2-oplossing zoals Elastos zal leiden tot lagere transactiekosten, meer netwerkactiviteit, de introductie van staking en een eenvoudiger proces om geld te verdienen met persoonlijke inhoud en gegevens. Het zal ook de migratie van Real World Assets (RWA) vergemakkelijken. Meer details zijn te vinden op deze pagina.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De prijs van Elastos is ook enorm gestegen vanwege het groeiende volume van ELA staking. Uit gegevens van StakingRewards blijkt dat de marktkapitalisatie van ELA is gestegen naar meer dan $25,69 miljoen, wat een stakingratio van 25% oplevert. Het dagelijkse volume is gestegen naar ruim $43 miljoen.

De andere reden waarom de prijs van ELA-tokens enorm is gestegen, is dat het token werd vermeld op Crypto.com, een van de grootste crypto-beurzen ter wereld. In de meeste gevallen hebben cryptocurrencies de neiging te stijgen nadat ze op een grote beurs zijn genoteerd.

Het Elastos-token stijgt ook vanwege Fear of Missing Out (FOMO), dat zich heeft verspreid in de crypto-industrie. Een blik op de meeste dashboards laat zien dat de meeste crypto-tokens de afgelopen weken zijn blijven stijgen.