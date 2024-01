Jasmy prijsvoorspelling: binnenkort rijp voor een stijging van 26%

De prijs van JasmyCoin bleef donderdag stabiel toen de crypto-bullrun werd hervat. Het $JASMY-token steeg naar een hoogtepunt van $0,0065, een paar punten lager dan het hoogste punt van deze maand van $0,0067. Het is met ruim 115% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Waarom stijgt het Jasmy-token?

Jasmy en andere altcoins zetten hun sterke herstel voort, terwijl beleggers optimistisch bleven over de crypto-industrie. Er zijn drie belangrijke redenen waarom Bitcoin en andere altcoins een boost krijgen.

Ten eerste ontstond er deze week de hoop op een plekje Bitcoin ETF toen de Securities and Exchange Commission (SEC) voor de tweede keer Blackrock en Nasdaq ontmoette. Dit was een belangrijke bijeenkomst omdat Blackrock een van de meest prominente namen is die een voorstel heeft ingediend, terwijl Nasdaq de op een na grootste beurs ter wereld is.

Ten tweede stijgt Jasmy vanwege de zogenaamde Santa Claus-rally. In de meeste jaren hebben cryptocurrencies en andere activa de neiging om vóór Kerstmis te stijgen. Bovendien is de kans groter dat de centrale banken in 2024 de rente gaan verlagen.

De meeste ontwikkelde landen hebben hun inflatie onlangs scherp zien dalen. In Groot-Brittannië daalde de consumentenprijsindex (CPI) in november onder de 4% en het is waarschijnlijk dat deze trend zich zal voortzetten. In Europa nadert de CPI de 2%, terwijl deze in de VS ongeveer 3,1% bedraagt.

Daarom zijn economen van mening dat deze banken in 2024 verschillende bezuinigingen zullen doorvoeren. Dat is een grote ommekeer ten opzichte van wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. De Fed heeft gewezen op drie renteverlagingen in 2024, wat neerkomt op 75 basispunten.

Al deze factoren zijn belangrijk voor Jasmy vanwege de nauwe correlatie met Bitcoin. In de meeste gevallen hebben Jasmy en andere altcoins de neiging te stijgen wanneer Bitcoin stijgt en omgekeerd. Zo daalde de koers in december vorig jaar naar $0,0027 toen BTC onder de $16.000 crashte.

Jasmy prijsvoorspelling

JASMY-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de prijs van het JASMY-token de afgelopen maanden een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Terwijl de koers steeg, maakten de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden in oktober een bullish crossover, een bullish teken.

Recentelijk heeft Jasmy weerstand gevonden op $0,0066, waar het moeite heeft gehad om daarboven te komen. Op dezelfde manier heeft Bitcoin moeite gehad om boven het YTD-hoogtepunt van bijna $45.000 te komen. Daarom vermoed ik dat de prijs van het Jasmy-token zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op $0,0080, de hoogste swing op 5 mei, wat 26% boven het huidige niveau ligt.