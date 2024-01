Opkomend crypto-fenomeen overschaduwt voortgang van Injective en Bonk

Tijdens het herstel van de cryptomarkt kwamen Injective (INJ) en Bonk (BONK) tokens naar voren als enkele van de beste altcoins.

Omdat de markt echter zijwaarts handelt, zijn beleggers op zoek naar andere beste altcoins om te kopen. Eén cryptocurrency, Rebel Satoshi (RBLZ), heeft andere overschaduwd en is een van de favorieten geworden.

Rebel Satoshi stijgt tijdens de presale terwijl de markt zijwaarts handelt

Rebel Satoshi is vernoemd naar de revolutionaire Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto. Bovendien is de missie van Rebel Satoshi geïnspireerd door de revolutionair Guy Fawkes. Het meme-coin project Rebel Satoshi is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen, aangedreven door zijn Recusant-leden.

Het $RBLZ-token dat dient als het governance-token voor Rebel Satoshi, werd gelanceerd op Guy Fawkes Night. Het doel is om een marktkapitalisatie van $100 miljoen te bereiken voor het $RBLZ-token van Rebel Satoshi. Rebel Satoshi heeft 50% van het totale aanbod van $RBLZ van 250 miljoen dollar aan het publiek toegewezen.

De RBLZ-presale is momenteel aan de gang op het platform van Rebel Satoshi. Momenteel bevindt de presale zich in Warriors Ronde 2, na een stijging met 80% ten opzichte van de eerste Early Bird-ronde. De prijs van RBLZ in de huidige ronde is $0,018. Tegen het einde van de presale zal RBLZ met 150% stijgen tot $0,025 voordat het op de grote beurzen wordt genoteerd. Dit maakt RBLZ een van de beste crypto’s die je momenteel kunt kopen.

Injective bereikt een nieuw record, nu experts een dip voorzien

Op 30 november kondigde het Injective Protocol de aanstaande Volan-upgrade aan die over een paar weken zal worden uitgebracht. Dit werd gevolgd door de integratie van de Injective Nexus en deze werd op 9 december beschikbaar op BitQuery door Google Cloud. De Ledger Wallet integreerde op 9 december ook het Injective-token, INJ.

Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg het Injective-token, INJ, ondanks de zijwaartse markthandel. Van $16,76 op 30 november steeg INJ met 86,5% om op 16 december $31,26 te bereiken. Dit is een nieuw record voor het Injective-token, INJ.

Nu de markt zijwaarts handelt, voorspellen experts dat de prijs van INJ de komende weken zal dalen. Ze voorspellen een daling voor INJ onder de $30 als gevolg van winstnemingen door vroege Injective (INJ)-investeerders.

Bonk begint aan een herverdeling nu de massale uitverkoop van whales begint

Het BONK-token heeft de afgelopen weken een ongekende rally doorgemaakt. De enorme prijsstijging was het gevolg van het groen worden van de cryptomarkt en de groeiende partnerschappen van BONK. Zo heeft BONK op 30 november met een gesponsorde baan meegedaan aan de Solana Speedrun.

In de geest van Kerstmis kondigde BONK aan dat de Nice Lists van BONKmas vanaf 13 december live gaan. Het token ging respectievelijk op 14 en 15 december live op Coinbase en Binance.

Als gevolg hiervan steeg het BONK-token met 525% van $0,0000040 op 30 november naar $0,0000250 op 16 december. BONK-ontwikkelaars verkochten echter op 15 december voor meer dan $25 miljoen aan BONK te midden van de prijsstijging.

Deskundigen voorzien een verdere uitverkoop van whales in de komende weken. Daarom voorspellen ze dat de BONK-prijs binnenkort onder de $0,0000200 zal dalen.

Bezoek voor de laatste updates en meer informatie over Rebel Satoshi de officiële Rebel Satoshi presale website of neem contact op met Rebel Red via Telegram.