BitMEX-oprichter Arthur Hayes zegt dat hij SOL voor ETH heeft verkocht: dit is zijn voorspelling

De recente prijspiek van Solana zou ertoe kunnen leiden dat sommige beleggers winst nemen of winsten naar andere posities verplaatsen. BitMEX-oprichter Arthur Hayes zegt dat hij precies dat heeft gedaan door zijn SOL te verkopen om meer Ethereum (ETH) te kopen.

Zou, gezien deze vooruitzichten, een deel van de winst op de markt kunnen worden gebruikt om een nieuw token zoals Memeinator (MMTR) te kopen?

De oprichter van BitMEX voorspelt dat Ethereum $5k zal bedragen

BitMEX-oprichter Arthur Hayes heeft op zijn X-socialmedia-account gepost dat hij zijn Solana (SOL)-tokens heeft verkocht en de opbrengst heeft gebruikt om meer Ethereum (ETH) te kopen.

De stap van Hayes komt op het moment dat Solana op 22 december naar een hoogtepunt van $99 steeg en zowel XRP als BNB in marktkapitalisatie inhaalde en op de vierde plaats eindigde. De open interesse in de cryptocurrency heeft 1,25 miljard bereikt. De afgelopen weken postte Hayes dat SOL naar $100 zal stijgen. De prijs van het token is de afgelopen maand met meer dan 70% gestegen.

Maar hoewel SOL in 2023 veel beter heeft gepresteerd dan ETH, zijn de vooruitzichten van de crypto-ondernemer en industriepersoonlijkheid optimistisch over Ethereum.

Volgens de voormalige CEO van BitMEX zou ‘s werelds op één na grootste cryptocurrency-activa qua marktkapitalisatie kunnen stijgen naar $5.000. Opvallend is dat ETH tijdens de laatste bullmarkt naar een recordhoogte van boven de $4.800 piekte.

Arthur Hayes is long-crypto

Afgezien van zijn optimistische kijk op ETH, heeft Hayes volgehouden dat crypto een blijvertje is en dat er misschien geen beter moment is om ‘long crypto’ te zijn. Hij heeft ook gesproken over het laatste debat over de Bitcoin ETF – de kwestie van de creatie van contant geld of in natura.

Hoewel creaties en aflossingen in natura volgens hem “eenvoudiger en schoner zijn voor het fonds”, biedt contant geld meer macht. Maar hierdoor zouden “alleen politiek verbonden makelaars en beurzen” in de VS als tegenpartijen kunnen worden gebruikt, merkt hij op.

“Het zal interessant zijn om te zien hoe de microstructuur van de markt verandert, of helemaal niet. Zal de prijsontdekking zich van oost naar west verplaatsen? Zal het belangrijkste moment om te handelen maandag tot en met vrijdag om 16.00 uur EDT zijn, wanneer het creatie-/inwisselingsvenster sluit? stelde hij.

Hayes denkt echter dat dit scenario een groot aantal arbitragemogelijkheden zou kunnen bieden voor investeerders die kunnen profiteren van zowel in de VS gevestigde als niet-Amerikaanse cryptobeurzen.

Is dit een goed moment om Memeinator te kopen?

Terwijl de markt oog heeft voor een bullmarktrally, waarbij Bitcoin, Ethereum en Solana waarschijnlijk in waarde zullen exploderen, is de beleggersgemeenschap ook op de hoogte van het potentieel voor duizelingwekkende rendementen uit relatief onbekende edelstenen.

Marktanalisten hebben L2-tokens, AI en gaming genoemd als enkele van de grote trends om in de gaten te houden. Ook de wereld van de meme-coins trekt enorme aandacht, vooral na de buitensporige optredens van Bonk (BONK, uit Solana).

Memeinator (MMTR), een nieuwe AI-gerelateerde meme-coin in de presale, komt niettemin naar voren als een potentiële uitdager. Volgens de whitepaper zal Memeinator echte utility bieden aan zijn gemeenschap. Het omvat een gamingplatform, NFT’s en staking – functies die het project onderscheiden, maar ook tegen zwakke meme-tokens die niets anders bieden dan op hypes gebaseerde speculatie.

Door deze waardeloze meme-munten in te halen, streeft Memeinator ernaar een marktkapitalisatie van $1 miljard te bereiken. Momenteel zijn alleen Bonk, Shiba Inu en Dogecoin meme-coins met een marktkapitalisatie van meer dan $1 miljard.

Presale van Memeinator nadert $ 2,4 miljoen

De presale van Memeinator bestond aanvankelijk uit 29 fasen, maar werd na suggesties en feed van de community teruggebracht tot 20. Sinds de verlaging eerder deze maand is de verkoop van MMTR-tokens versneld.

Op 22 december heeft het project bijna $2,4 miljoen opgehaald, waarbij fase 9 deelnemers aan de presale de kans biedt om MMTR te kopen voor $0,0157. Er is een kerstaanbieding van 10% bonus voor beleggers die het token ter waarde van $5.000 of meer kopen.

Geïnteresseerde deelnemers kunnen tijdens de presale ook genieten van tal van ander lekkers. Staking is ook beschikbaar voorafgaand aan de langverwachte lancering van Memeinator.