BONK trekt deze winter de aandacht als toonaangevende AI-crypto

De winter kan in de echte wereld een tijd van inactiviteit zijn, maar dat is niet het geval in de crypto-wereld. Bonk (BONK) heeft voor opwinding gezorgd in de gemeenschap van digitale activa vanwege de aanzienlijke prijsstijgingen. Het meme-token is de afgelopen maand met meer dan 300% gestegen.

BONK 30-dagen grafiek op Coinmarketcap

De grote vraag die velen nu bezighouden is echter: welke munt is de volgende, en in welke token moet men investeren?

Uit de concurrentie is één project naar voren gekomen: InQubeta (QUBE). Deze cryptocurrency bevindt zich op het kruispunt van AI en blockchain en behoort momenteel tot de beste AI-cryptotokens op de markt.

In dit bericht bespreken we de opkomst van Bonk en welke posities InQubeta voor explosieve groei positioneren. Laten we er meteen op ingaan.

InQubeta (QUBE): een veelbelovende AI-crypto

InQubeta (QUBE) floreert op de cryptomarkt, met name de ICO, en overtreft de mijlpaal van $7,2 miljoen voor fondsenwerving. Maar wat maakt het opvallend?

Deze ICO staat op het kruispunt van blockchain en cryptocurrency. Als je fan bent van deze innovaties, krijg je het beste van twee werelden. Dankzij deze fascinerende convergentie is het ook beter gepositioneerd om verder te stijgen, vandaar de enorme deelname aan de presale.

Het belooft ook een van de meest kritieke uitdagingen in de AI-sector op te lossen met blockchain-technologie. Daartoe zal het het eerste crowdfundingplatform voor AI-startups via cryptocurrency worden. Interessant is dat InQubeta mogelijk het fondsenwervingslandschap van de AI-industrie zou kunnen hervormen, waardoor het klaar zou worden voor adoptie.

Via dit crowdfundingplatform kunnen startups geld inzamelen door investeringsmogelijkheden te creëren. Verder zullen ze worden weergegeven als NFT’s, opgedeeld in bits, en aangeboden aan investeerders, die op hun beurt belangen zullen ontvangen in opkomende AI-bedrijven.

Gezien het concept zal het waarschijnlijk winst gaan maken, vooral nu de markt in een bull-fase terechtkomt. De presale bevindt zich momenteel in de zesde fase en een token kost slechts $ 0,01925. Volgens experts en analisten zou het een van de beste nieuwe crypto’s kunnen zijn om in te investeren, aangezien er na de lancering een rally van 50x mogelijk is.

Bonk (BONK): rally gaat door

Bonk’s (BONK) heeft de laatste tijd astronomische rally’s meegemaakt, met een stijging van 500% in een maand tijd. De laatste keer dat een dergelijke groei werd waargenomen, was voor Pepe (PEPE), toen deze steeg na de lancering in het tweede kwartaal van het jaar.

De meme-coin was vroeger de grootste in het ecosysteem van Solana, maar na zijn opkomst is hij nu een van de beste altcoins in de totale cryptomarkt geworden. Verder heeft Bonk in het laatste kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan grote mememunten zoals Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) en Pepe.

De rally van Bonk werd beïnvloed door een combinatie van verschillende factoren. Laten we beginnen met de rally van Solana, die de prijs deed stijgen. Terwijl het momentum toenam, dreef de notering van Coinbase de prijs verder op, gevolgd door de schokkende notering van Binance.

Omdat de tractie geen tekenen van vertraging vertoont, zou het een van de beste munten kunnen zijn om in te investeren als u op de bullish golf wilt meeliften.

Conclusie

Bonk heeft zijn status als een van de beste meme-coins van de winter bevestigd na een rally. Omdat er nog meer winst wordt verwacht, is het een van de beste cryptomunten om op te wedden. Ondertussen is InQubeta getipt als de beste crypto om in te investeren, na zijn indrukwekkende voorverkoop en solide fundamenten. Voor alle informatie over QUBE kun je de presale van InQubeta bezoeken of lid worden van de InQubeta-communities.