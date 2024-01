Hybride beurzen en de toekomst van DeFi: is Pullix (PLX) klaar voor dominantie?

Pullix, een nieuwe hybride beurs die momenteel in presale is, trekt de aandacht van de markt nu analisten wijzen op het potentieel van het native token $PLX om 100x in waarde te stijgen.

Als je de markten aan het bekijken bent en de volgende investeringsstap overweegt, is dit wat je mogelijk moet weten over hybride beurzen. Ontdek ook wat Pullix ($PLX) zou kunnen onderscheiden van de rest.

Hybride beurzen in 2024 en daarna

Copy link to section

Het jaar loopt ten einde en de cryptotrends en voorspellingen voor 2024 stromen binnen. Te midden van de meningen en voorspellingen van deskundigen zijn er enkele terugkerende thema’s, waaronder kunstmatige intelligentie, gaming, Real World Assets (RWA’s), BRC20 en hybride uitwisselingen. Volgens sommige analisten zou de toekomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi) HEX’s kunnen zijn.

Nu de kloof tussen traditionele financiën en DeFi steeds kleiner wordt, heeft de markt langzaam het idee omarmd van een hybride beurs die gebruikers de voordelen biedt van een gecombineerde gecentraliseerde (CEX) en gedecentraliseerde (DEX) beurs.

Een aantal platforms maakt dit tot de toekomst van cryptohandel, waarbij de innovatie, veiligheid en liquiditeit die daarmee gepaard gaat naar verwachting de aanzet zullen geven tot verdere adoptie. Dezee zoektocht gaat echter niet van een leien dakje, zoals blijkt uit de recente stopzetting van Ankex, een HEX ontwikkeld door DeFi-infrastructuurprovider Qredo Network.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ankex was een hybride beurs die de markt wilde domineren met zijn CEX- en DEX-functies. Na in ontwikkeling te zijn geweest sinds 2022 en aan de vooravond van de publieke bèta-lancering, kondigde het plotseling aan dat het eerder deze maand zou stoppen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het platform schreef de beslissing naar verluidt toe aan de impact van de bearmarkt, waarbij de ineenstorting van FTX waarschijnlijk zou bijdragen aan de algehele impact. Hoewel ongelukkig, zorgt deze ontwikkeling ervoor dat de markt oog heeft voor het potentieel van een nieuw project: Pullix.

Wat is Pullix ($PLX)

Copy link to section

Pullix (PLX) is een hybride uitwisselingsplatform dat de liquiditeitsproblemen van DeFi wil aanpakken en tegelijkertijd gebruikers de mogelijkheid biedt om te handelen en geld te verdienen vanuit een veilige, gebruiksvriendelijke omgeving. De presale staat momenteel in vuur en vlam omdat investeerders vertrouwen uiten, een verwachting waarbij analisten wijzen op een potentiële post-presale rally voor het native token $PLX.

Hoewel het project nog in ontwikkeling is, verwachten gebruikers gebruik te kunnen maken van de hybride uitwisselingsfuncties die het onderscheiden van CEX’s en DEX’s in 2024 en daarna.

Gebruikers die zich bijvoorbeeld zorgen maken over de bewaring van hun activa op gecentraliseerde platforms na recente instortingen en hacks, zullen de mogelijkheid vinden om on-chain te handelen en geld te verdienen terwijl ze gebruik maken van zelfbewaring, een aantrekkelijk vooruitzicht.

Net als bij andere platforms probeert Pullix zijn gebruikers te stimuleren om liquiditeit te bieden door tokenhouders een kans te bieden om beloningen te verdienen door middel van staking en opbrengstlandbouw. Geen enkele andere beurs schetst echter een verdienmogelijkheid waarbij gebruikers kunnen bijdragen aan de liquiditeit van geautomatiseerde marktmakers, aangezien zij profiteren van een deel van de dagelijkse inkomsten van het platform.

Een deel van de opbrengst zal ook worden gebruikt om $PLX-tokens te kopen en te verbranden, een inflatoir mechanisme dat toekomstige prijzen zal helpen drijven. Wat dit nog verder opfleurt, zijn de krappe spreads en 0% commissiekosten die beschikbaar zijn voor gebruikers.

Conclusie: is $PLX het kopen waard?

Copy link to section

Deskundigen zijn van mening dat nieuwe platforms die het goed doen als het gaat om het bieden van het beste van gecentraliseerde en gedecentraliseerde uitwisselingen aan gebruikers, en die oplossingen bieden voor opkomende problemen zoals inbreuken op de beveiliging, gebruikerservaring en liquiditeit, de sector zouden kunnen domineren.

CEX’s kunnen floreren en DEX’s groeien, maar een hybride beurs die beide werelden verenigt zou de toekomst kunnen zijn.

De whitepaper en roadmap van Pullix wijzen op een project dat is ontworpen om dit doel te bereiken. De presale heeft in fase 3 meer dan $1,1 miljoen opgeleverd, waarbij $PLX $0,044 per token kost om een waarschijnlijk koopje te bieden voorafgaand aan de lancering.

Wat zou Pullix nog meer kunnen doen opvallen en mogelijk domineren, afgezien van de hierboven benadrukte kenmerken? Lees hier meer over dit project.