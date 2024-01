Terra (LUNA) bereikt top 100 ondanks verliezen, kan Nugget Rush het inhalen?

Ondanks de ineenstorting in 2022 is Terra (LUNA) nu een van de beste altcoins qua marktkapitalisatie, volgens de gegevens van Coingecko op 20 december. Het token handelde boven de $0,95, waardoor de marktkapitalisatie opliep tot meer dan $579 miljoen. LUNA stond op het moment van schrijven op nummer 99 op Coinmarketcap.

Bron – Coinmarketcap

De laatste prestatie zorgde ervoor dat LUNA enkele van de beste gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen inhaalde, waaronder PancakeSwap (CAKE) en Curve (CRV).

Ondanks het algemene optimisme is LUNA 95% gedaald ten opzichte van de hoogste stand ooit. Het heeft ook te maken met hevige concurrentie van nieuwe projecten die een nog hoger rendement opleveren.

Een daarvan is Nugget Rush (NUGX), een project waarvan de aanhangers geloven dat het de komende maanden groter zal worden dan LUNA en strategisch in een positie zal verkeren om te floreren. NUGX maakt gebruik van de meme-coin cultuur die ervoor heeft gezorgd dat ERC-20-tokens zoals PepeCoin (PEPE) en anderen alleen al in 2023 waarderingen hebben geregistreerd.

De vraag blijft: heeft Nugget Rush het in zich om het oplevende Terra de komende dagen in te halen?

Waarom komt Terra weer op kracht?

Op zijn hoogtepunt was Terra een op gedecentraliseerd financieel (DeFi) gericht platform met zijn algoritmische stablecoin, UST, en governance-token, LUNA.

Het beloofde een schaalbaar platform, dat lage kosten bood en overdreven gedecentraliseerd was. Tegelijkertijd zeiden de ontwikkelaars van het project dat de oprichters die bereid waren protocollen in te zetten dit op Terra zouden doen zonder zorgen over isolatie of schaalbaarheid – in tegenstelling tot Ethereum, waar de gasprijzen tot astronomische niveaus waren gestegen, wat deelname ontmoedigde.

LUNA, ooit een goede crypto om te kopen, stortte echter in toen het team er niet in slaagde de koppeling tussen de UST en de USD te handhaven, waardoor de stichting gedwongen werd meer LUNA te slaan en te verkopen om zich te stabiliseren. Deze beslissing leidde tot verwatering en uiteindelijk tot de ineenstorting van Terra, dat ooit een marktkapitalisatie van meer dan 20 miljard dollar had.

De nieuwe CEO van Terraform Labs, Chris Amani, zei dat de prijs van LUNA zich vooral herstelt omdat het team besloot door te gaan met bouwen, ongeacht de marktomstandigheden.

We have 3 projects on the shelf, close to complete, looking for teams to finish off and launch on Terra. If you have a team to take one and want to learn more, let @mc_ust know. — Chris Amani | Terra (@fleece_cannon) July 20, 2023

Amani noemde ook het standpunt van Terra en zei dat het een van de grootste was binnen het bredere Cosmos-ecosysteem, ondanks de ineenstorting in 2022 en de reputatieschade als gevolg van aanhoudende juridische strijd door de voormalige CEO, Do Kown.

Zal Nugget Rush LUNA inhalen?

Aanhangers van Nugget Rush geloven dat het project kan ontploffen en LUNA zelfs kan omdraaien in de volgende crypto-bullrun. Er zijn meerdere redenen waarom NUGX-investeerders optimistisch zijn over de vooruitzichten van het project.

Nugget Rush wil inspelen op de steeds populairder wordende trend van meme-coin, waarvan de gecombineerde marktkapitalisatie vanaf medio december 2023 meer dan $19 miljard bedraagt.

NUGX, het ERC-20-token dat Nugget Rush aandrijft, is ook relatief goedkoop tegen spotkoersen.

In de lopende presale, waarbij Nugget Rush meer dan $1 miljoen heeft opgehaald, is NUGX beschikbaar voor 0,013 USDT in ronde 3 van de presale. Er zijn meer dan 96 miljoen NUGX verkocht aan investeerders die verwachten dat de tokenprijzen tegen het einde van het crowdfundingevenement 0,02 USDT zullen bereiken.

NUGX dient als ruilmiddel, waardoor gamers die deelnemen aan Nugget Rush’s play-to-earn (P2E) game hun in-game items kunnen ruilen voor andere top-NFT’s of NUGX.

Tegelijkertijd nemen NUGX-houders deel aan het bestuur, aangezien de makers van het project ernaar streven om zich op de gemeenschap te richten. In dat opzicht zal het team afstand doen van zijn smart contracts, waardoor NUGX-tokenhouders het kunnen overnemen.

Voorstanders zijn optimistisch en verwachten dat de NUGX-prijzen nog hoger zullen stijgen als gevolg van het besluit van Nugget Rush om P2E-gaming te integreren, NFT-staking voor beloningsdistributie te ondersteunen en zich te concentreren op decentralisatie, terwijl de gemeenschap inspraak krijgt in de manier waarop het project evolueert.

Conclusie

Naarmate het crypto-sentiment verbetert en topcryptomunten zoals Bitcoin (BTC) zich richting cruciale weerstandsniveaus bewegen, zullen krachtige microcap-‘moonshot’-munten zoals NUGX waarschijnlijk stijgen.

#Bitcoin fighting to continue going upwards here.



I'm expecting $48-51K pre-ETF to be reached, but also a peak on Bitcoin in January, through which money quickly shifts towards #Altcoins. pic.twitter.com/dnrluz5U9G — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 21, 2023

Supporters zeggen dat NUGX’s mix van speculatie en sociaal welzijn het aantrekkelijk maakt. Terwijl Terra worstelt met bagage uit het verleden, begint Nugget Rush opnieuw zonder bestuursfouten of stablecoin-crashes.

Dienovereenkomstig voorspellen analisten dat de NUGX in 2024 zal stijgen, vooral als BTC hoger blijft stijgen, waarschijnlijk boven de $69.000, geregistreerd eind november 2021. Voor alles wat met NUGX te maken heeft, kun je de NuggetRush presale website bezoeken.