Top crypto presteerders van 2023: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) en Helium (HNT)

De cryptocmarkt boekte een aanzienlijke prestatie in 2023. Altcoins als Solana, Avalanche en Helium stalen de show omdat ze unieke verhalen naar de wereld van digitale activa brachten.

Solana’s opmerkelijke heropleving

Solana sloot zich aan bij de toppresteerders van 2023 met een opmerkelijke stijging van 700% sinds oktober, waardoor het actief de aandacht van investeerders trok en er diverse integraties plaatsvonden. Het project herstelde zich van de stilstand van vorig jaar en toonde veerkracht te midden van verschillende uitdagingen, waaronder strenger toezicht door de toezichthouders.

Solana presteerde beter te midden van FTX-gerelateerde ellende, en haar onderneming in de meme-token-ruimte toont de toewijding van het project aan het garanderen van een robuust netwerk. SOL veranderde van eigenaar voor $98,44 op het moment van schrijven, een stijging van meer dan 17% in de afgelopen dag. De alt zal waarschijnlijk tegen het einde van 2023 de $100 overschrijden.

Institutionele steun zal Avalanche overeind houden

Avalanche sloot zich in 2023 aan bij de bullish partij in de cryptosector, met een stijging van 300% YTD. Door de opmerkelijke prijsstijging kwam het token begin december in de top 10 van crypto-lijst qua waarde terecht.

Ondertussen droegen strategische samenwerkingen met opmerkelijke instellingen bij aan de prijsstijgingen van AVAX. Partnerschappen met Amazon Web Services en deelname aan de blockchain-campagnes van Apollo Global en JPMorgan hebben Avalanche tot het platform voor institutionele ondernemingen gemaakt.

JPMorgan and Apollo Global Collaborate with Avalanche and Others for Tokenization Project

De prijsrally van AVAX onderstreepte de positieve impact van instellingen in de digitale activa-industrie. De alt werd tijdens het schrijven verhandeld tegen $46,08, na een stijging van 2,53% over 24 uur.

De groei van Helium

HNT domineerde de cryptografieken in december, waardoor de winst in 2023 met 500% steeg. De migratie naar de blockchain van Solana in april en de strategische onderneming van Helium op de mobiele markt hebben het succes van het project gekatalyseerd.

🎉 1️⃣ 6️⃣



We are 16 days away from migrating to @solana.



This is going to be a game-changer! Get ready for faster transactions and low fees.



On Solana you can check the status of the chain through https://t.co/XsGK8pNdl8 or with @solscanofficial.



How are you using Solana? — Helium🎈 (@helium) April 2, 2023

Het betreden van het Internet of Things en mobiele markten en het lanceren van MOBILE tokens waarmee gebruikers beloningen kunnen verdienen en rekeningen kunnen betalen, hebben de groei van Helium aangewakkerd. Verder helpt de huidige populariteit achter de Solana Saga-telefoon en de BONK-trend HNT overeind te houden.

De altcoins zullen waarschijnlijk verheven blijven tijdens de komende sessies, en bullish voorspellingen voor 2024 maken ze de aandacht van beleggers waard.