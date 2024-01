Rebel Satoshi wil het huidige cryptolandschap uitdagen door decentralisatie te bevorderen

Terwijl top-altcoins hun bullish momentum herwinnen, versterkt Rebel Satoshi zijn aanwezigheid in het cryptocurrency-domein en introduceert een project gericht op het hervormen van decentralisatie. Dit stuk werpt licht op cruciale elementen van het ecosysteem van Rebel Satoshi, het $RBLZ-token, onderscheidende NFT-collecties en het vooruitzicht op presale.

🚀 Explore @rebel_satoshi, the innovative cryptocurrency merging tech and history for a powerful meme token. It's not just a memetoken; it's a #web3 movement embodying community-driven ethos and decentralization. 🌐 #rebel pic.twitter.com/nKyK08uAmA — Official ⚛️ (@EgbunaO06) December 19, 2023

Decentraliseren van het cryptolandschap

Geïnspireerd door Satoshi Nakamoto en Guy Fawkes overstijgt Rebel Satoshi het typische idee van een meme-coin. Het $RBLZ-token is bedoeld om de bestaande normen uit te dagen door decentralisatie te bepleiten.

$RBLZ: Innovatieve tokenomics voor een levendige community

Rebel Satoshi onderscheidt zich door zijn geavanceerde tokenomics. Het $RBLZ-token werkt volgens een deflatoir verbrandingsmechanisme, waardoor het aanbod ervan gestaag afneemt en bijgevolg de waarde ervan toeneemt. Het gemeenschapsgerichte ethos dient als een attractie voor investeerders die op zoek zijn naar altcoins.

Bovendien moedigt het Stake2Earn-programma op het platform actieve deelname aan door gebruikers te belonen die hun $RBLZ-tokens inzetten, waardoor de stabiliteit en liquiditeit van het ecosysteem effectief wordt verbeterd.

Rebel Satoshi’s $RBLZ presale

Rebel Satoshi boekt veel succes met de fondsenwerving en heeft sinds 5 november $500.000 ingezameld. De Early Bird Round was snel succesvol en was binnen drie weken uitverkocht, gevolgd door Rebels Round 1, die binnen 10 dagen uitverkocht was. Momenteel is Warriors Round 2 actief, met ongeveer 80% verkocht na slechts 2 dagen sinds de start.

Tijdens ronde 1 werd het $RBLZ-token, dat dient als lidmaatschaps- en bestuursmiddel van het ecosysteem, geprijsd op $0,013, wat een stijging van 30% betekent ten opzichte van de Early Bird Round-prijs van $0,010.

Momenteel heeft $RBLZ in ronde 2 voor $ 0,018 een indrukwekkend rendement op investering (ROI) van 80% behaald voor houders van de Early Bird Round en een opmerkelijke ROI van 38,46% voor deelnemers aan Rebels Round 1. Bezoek voor de laatste updates en meer informatie de officiële Rebel Satoshi-voorverkoopwebsite of neem contact op met Rebel Red via Telegram.