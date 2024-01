Het verkennen van nieuwe investeringsmogelijkheden naast Monero (XMR) en Cardano (ADA) voor 2024

Terwijl Monero ($XMR) samenwerkt met Guardarian voor nieuwe betaalmethoden, stond Cardano’s ($ADA) oprichter Charles Hoskinson resoluut voor zijn proclamatie tegen XRP. Eén nieuwe naam is echter voortdurend op de radar geweest: Borroe Finance ($ROE), met een verbazingwekkend presale momentum. Laten we eens kijken welk token op het punt staat de beste crypto-investering van 2024 te worden.

Monero zal gebruikers in Mexico en Colombia ondersteunen

Op 12 december 2023 ging Monero naar sociale media X om nieuws aan te kondigen voor de XMR-gemeenschap in Mexico en Colombia. Met deze aankondiging onthulde het cryptoproject dat hun partner Guardarian hun nieuwe betaalmethoden, SPEI voor Mexico en PSE voor Colombia, zou ondersteunen.

We have some great news for our users in Mexico and Columbia!



Our partner, @guardarian_com now support two new payment methods:



➡️SPEI for Mexico

➡️PSE for Columbia



Adding these new payment methods makes it even more accessible for all our users around the world to buy #XMR! pic.twitter.com/L1dUTcvTuz — MyMonero (@MyMonero) December 12, 2023

Kijkend naar de prijsanalyse van Monero, blijkt dat XMR handelt in een geconsolideerd bereik tussen $165 en $175. Sinds de aankondiging heeft XMR meerdere pogingen ondernomen om het hogere niveau te doorbreken. Toch overmeesterden de bears de bulls, waardoor de prijs van het token op 18 december daalde van $173 naar $170.

De technische indicator van Monero, het MACD-niveau, vertoont een constant rood histogram, waardoor de mogelijkheid van XMR verder daalt. Sommige analisten verwachten dat als bulls aan de macht komen en erin slagen $170 vast te houden, XMR tegen eind 2023 waarschijnlijk zal stijgen naar $180.

Omgekeerd, als de bears het overnemen, zou XMR kunnen dalen tot $160. Daarom kijken investeerders naar nieuwe DeFi-projecten zoals Borroe Finance, dat schittert in de presale fase.

De presale van Borroe Finance zorgt voor opschudding

Als nieuwkomer in de crypto-scene heeft Borroe Finance voor schokgolven gezorgd, waarbij het in de presale fasen meer dan 182 miljoen $ROE-tokens heeft verzameld. Naast louter cryptocurrency betekent Borroe Finance een revolutionaire verschuiving in de cryptomarkt.

Als baanbrekende, door AI aangedreven financieringsmarktplaats heeft Borroe Finance zichzelf erkend in het DeFi- en NFT-landschap. Voor degenen die op zoek zijn naar de beste crypto om in te investeren, biedt $ROE een unieke mix van AI en blockchain die digitale financiën opnieuw zal definiëren.

Bovendien bevordert het platform van Borroe Finance een peer-to-peer-ecosysteem waarmee kopers gemakkelijk NFT’s op facturen met korting op secundaire markten kunnen verhandelen. Bovendien faciliteert het platform van Borroe Finance automatische terugbetalingen voor het gemak van kopers.

Op dit moment bevindt $ROE zich in fase 3 van de presale. Het $ROE-token heeft een prijs van $0,0175. Bij fase 3 hebben beleggers al een indrukwekkende winst van 16,67% behaald ten opzichte van de fase 2-prijs.

Tegen het einde van de presale zullen vroege investeerders een stijging van 300% behalen ten opzichte van hun initiële prijs nadat de ROE $0,04 bereikt. Daarom zijn beleggers gefascineerd door $ROE als de beste cryptocurrency om tegen het einde van 2023 nieuwe investeringsmogelijkheden te verkennen.

De oprichter van Cardano is tegen samenwerking met XRP

Op 17 december 2023 vond er op sociale media X een verhitte discussie plaats tussen Cardano-oprichter Charles Hoskinson en de XRP-gemeenschap. De oprichter van Cardano bleef bij zijn eerdere gedurfde uitspraken tegen XRP en reageerde bevestigend.

Bovendien handhaafde de ADA-oprichter zijn standpunt, waarbij hij in de commentaarsectie twee jaar van intimidatie door een lid van de XRP-gemeenschap aanhaalde als basis voor zijn standpunt.

Two years of daily harassment by the community, the lack of technical overlap between Cardano and XRP, and the different product market fit.



Projects like Tezos, Algorand, Polkadot, Ethereum, and Cardano are solving similar problems. Ripple is built for a different purpose. The… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) December 17, 2023

Uit Cardano’s prijsanalyse blijkt dat bears de markt overnemen nu de ADA onder de grens van $0,60 zakt. Ondanks het feit dat op 1 december het hoogste punt in 19 maanden van $0,67 werd bereikt, is ADA op een wegversperring gestuit.

Experts verwachten dat de tweet van Hoskinson mogelijk niet veel invloed zal hebben op de koers van Cardano. Maar sinds de verklaring van de ADA-oprichter is Cardano uit elkaar gevallen, van $0,62 naar $0,56 op 18 december. Ook laten de statistieken over de Cardano-markt een hoge verkoopdruk op ADA zien, wat neerkomt op een daling van 9,67%.

Technische indicatoren op de ADA-grafiek laten zien dat de RSI op 45 staat met een bearish vooruitzicht. Bovendien bevindt de MACD van Cardano zich ook in de bearish zone. Deskundigen voorspellen dat beren de ADA-prijzen tegen eind 2023 zelfs nog zullen laten dalen richting $0,55. Optimistische ontwikkelingen zoals institutionele interesse zouden de altcoin echter hoog kunnen houden.

