Barry Silbert treedt terug als bestuursvoorzitter van Grayscale Investments

Grayscale Investments heeft aangekondigd dat Barry Silbert, de oprichter en CEO van Digital Valuta Group (DCG), is teruggetreden uit de raad van bestuur.

Silbert neemt ontslag bij het bestuur van Grayscale

Volgens details uit een 8-K-aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op 26 december heeft Silbert ontslag genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Ook Mark Murphy, de DCG-president, zal aftreden. Het ontslag wordt van kracht op 1 januari 2024, zoals vermeld in het document.

Ondertussen heeft Grayscale nieuwe bestuursleden benoemd, waarbij Mark Shifke, momenteel de DCG Chief Financial Officer, de functie van Silbert overneemt als de nieuwe voorzitter. De andere nieuwe bestuursleden zijn Matthew Kummell en Edward McGee.

“Voordat hij bij DCG kwam, was de heer Shifke CFO van Billtrust, een bedrijf dat zich richt op het leveren van AR- en cloudgebaseerde oplossingen rond betalingen, en als CFO van Green Dot (NYSE: GDOT), een mobiel bankbedrijf en betalingsplatform”, staat er in de aanvraag.

Shifke is voormalig directeur van JPMorgan Chase en Goldman Sachs en was eerder ook hoofd van de International Structured Finance Group bij KPMG.

Het ontslag van Silbert komt omdat Grayscale Investments de goedkeuring van de SEC vraagt om zijn Bitcoin Trust (GBTC) om te zetten in een spot Bitcoin ETF. Het bedrijf won eerder een zaak die het had aangespannen tegen de toezichthouder omdat het zijn aanvraag had afgewezen. Het juridische verlies dwong de SEC tot een nieuwe benadering van Bitcoin ETF’s, en zal er de komende dagen waarschijnlijk meerdere goedkeuren.

Hoewel er geen verdere details bekend zijn over het ontslag van het bestuur, is DCG een belangrijke cryptospeler. De crypto-activiteiten omvatten onder meer het moederbedrijf van Grayscale, Luno, Foundry en Genesis, de broker in digitale activa die eerder dit jaar faillissement heeft aangevraagd.