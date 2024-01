Kunnen meme-coins concurreren met de praktische toepassingen van NuggetRush?

In het recente verleden zijn er elke dag nieuwe meme-munten gelanceerd, omdat het heel gemakkelijk is om ze te maken. Niet elke meme-coin wint echter populariteit zoals Dogecoin en Shiba Inu, de eersten die in deze categorie werden gelanceerd.

De opkomst van een nieuwe meme-coin genaamd NuggetRush heeft de trend op de cryptomarkt veranderd. Het wordt gezien als een van de beste altcoins om te kopen, gezien de praktische toepassingen voor beleggers. Of het nu gaat om gamen, staken of belastingen, NuggetRush is aanwezig in alle secties. Dat brengt ons bij een interessante vraag: kunnen meme-coins echt concurreren met crypto die praktijkvoorbeelden biedt?

Laten we dit in detail onderzoeken door de kenmerken van NuggetRush te vergelijken met andere meme-coins.

P2E-gaming: meer dan alleen plezier

Copy link to section

NuggetRush introduceert een nieuw Play-to-Earn (P2E) gamingmodel voor degenen die deel uitmaken van hun ecosysteem. Het is een significante verschuiving ten opzichte van het typische gebruik van meme-coins. In het P2E-spel doen spelers mee aan virtuele goudwinning om echte geldbeloningen te verdienen voor hun prestaties. Dit maakt het een van de beste crypto-investeringen zodat u kunt genieten van een interactieve en plezierige activiteit.

Je investeert dus niet alleen in het leuke deel van deze meme-coin, maar je krijgt ook beloningen om je spelvaardigheden te tonen. Maak deel uit van dit spel door alleen te spelen of teams te vormen met andere spelers. Deze functie onderscheidt NuggetRush van andere meme-coins die traditioneel misschien niet geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

NFT-staking: Verdienen terwijl je tokens houdt

Copy link to section

NuggetRush heeft het concept van NFT’s een stap verder gebracht door staking aan te bieden. Gebruikers kunnen hun NFT’s staken om extra rendementen tot 20% per jaar te behalen. Dit is een innovatieve aanpak in de wereld van digitale verzamelobjecten. Deze functie is niet aanwezig in andere meme-coins en geeft je de kans om passief inkomen te verdienen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Zodra je NuggetRush in de presale koopt, kunt je een deel van deze tokens gedurende 12 maanden of langer staken.

Dit is een uitstekend gebruiksscenario voor beleggers die de voorkeur geven aan langetermijnrendementen voor hun beleggingen. NFT-staking is momenteel niet beschikbaar bij andere meme-coins en dit zou NuggetRush na de lancering kunnen helpen een van de beste altcoins te worden.

Bezitsperiode: Stabiliteit in volatiliteit

Copy link to section

Veel beleggers wijzen hun droom om enorme rendementen te behalen in cryptocurrencies vaak af vanwege de angst voor enorme volatiliteit in deze sector. Eén altcoin die deze maand bovenaan staat, kan de volgende maand dalen; dat is het vluchtige karakter van cryptomunten. Om dit probleem te overwinnen, hebben de oprichters van NuggetRush wat gebrainstormd om op een idee te komen voor een holdingperiodestrategie.

NuggetRush is de altcoin om in de gaten te houden, omdat deze strategie in zijn voordeel heeft gewerkt om grote volatiliteit in de prijs te voorkomen. Over het algemeen dalen de prijzen wanneer veel mensen hun tokens op de open markt gaan verkopen.

Hierdoor ontstaat er een onevenwicht tussen de actieve kopers en verkopers. NuggetRush-beleggers krijgen hun tokens binnen een vooraf bepaalde periode, zodat ze niet alles in één keer kunnen verkopen. Hierdoor blijft de prijs stabiel waardoor iedereen in een win-winsituatie verkeert.

Ook belangrijk is dat je je investering kunt maximaliseren, omdat er een nulbelastingbeleid wordt gevoerd op het kopen en verkopen van de tokens. Een deel van de investering gaat naar de transactiekosten en heeft invloed op het totale rendement. NuggetRush heeft dus een uniek idee bedacht om het best mogelijke rendement op hun investeringen te behalen door geen belastingen te heffen.

Robuuste tokenomics: een publiekgerichte aanpak

Copy link to section

Tokentoewijzing is erg belangrijk voor het succes van elke meme-coin. NuggetRush heeft zijn structuur zorgvuldig samengesteld door 43% van de tokens aan het publiek toe te wijzen via de open voorverkoop. Dit betekent dat een diverse gemeenschap van gebruikers de tokens kan kopen, zodat er een wijdverspreide distributie ontstaat. Je kunt ook profiteren van de voordelen van dit nieuwe ICO-project door een vroege investeerder te zijn.

Conclusie

Copy link to section

Meme-coins ontsnappen uit de schijnwerpers met nieuwe crypto’s die praktijkvoorbeelden bieden. Om de concurrentie bij te houden, heeft NuggetRush heeft praktische toepassingen toegevoegd om de toon te zetten voor exponentiële groei in de huidige markt. Met zinvolle functies zoals play-to-earn-gaming, NFT-staking en een vasthoudperiode zou het een van de beste altcoins kunnen zijn die je nu kunt kopen.

Voor alles wat met NUGX te maken heeft, kunnen beleggers de presale website van NuggetRush bezoeken.