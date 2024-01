Osmosis (OSMO) prijsvoorspelling na stijging van 185% bij lancering van nieuwe hybride beurs

Osmosis (OSMO) is in december een opvallende prestatie gebleken, met een opmerkelijke stijging van 185,72% in de afgelopen 30 dagen. Terwijl de markt het traject van OSMO gretig in de gaten houdt, maakt een andere speler, een nieuw cryptoproject met de naam Pullix, furore met een unieke handelsbenadering en lopende presale van het native token.

Laten we ons verdiepen in de recente ontwikkelingen rond Osmosis, de prijsvoorspelling onderzoeken en de details onthullen van de lopende voorverkoop van Pullix.

Osmose: opmerkelijke prijsstijging in december

Osmosis, de appchain DEX gebouwd op de Cosmos SDK, heeft de afgelopen 30 dagen een opmerkelijk opwaarts traject afgelegd. Met een winst van 185,72% in deze periode heeft OSMO een bullish trend laten zien, met een stijging van 505,38% op de middellange termijn en een substantiële stijging van 155,83% over het afgelopen jaar.

Osmosis prijsgrafiek

Ondanks een hoge mate van volatiliteit heeft Osmosis de afgelopen dertig jaar 24 groene dagen gekend, wat veerkracht en marktvoordeel toont.

OSMO prijsvoorspelling: bullish vooruitzichten

Technische indicatoren schetsen een bullish beeld voor Osmosis (OSMO). Met een bullish sentiment van 90% en de Fear & Greed Index op 73 (Hebzucht) is de markt optimistisch. Het token, dat momenteel $1,65 kost, zal naar verwachting tegen het einde van het jaar de $2,0 overtreffen.

De belangrijkste ondersteuningsniveaus om in de gaten te houden zijn $1,52, $1,49 en $1,46, samen met weerstandsniveaus van $1,58, $1,61 en $1,64, die cruciale benchmarks bieden voor zowel handelaren als investeerders.

De recente prestaties, in combinatie met het positieve sentiment, positioneren OSMO voor potentiële groei. Voorzichtigheid is echter geboden, gezien de inherente volatiliteit van de cryptocurrency-markt.

Pullix: kloof in de DeFi-handel overbruggen

Terwijl Osmosis zijn opwaartse momentum voortzet, is de cryptogemeenschap ook enthousiast over Pullix, een nieuwe hybride handelsbeurs die de status quo uitdaagt. Pullix streeft ernaar de kloof tussen gedecentraliseerde en gecentraliseerde beurzen te overbruggen en gebruikers een uitgebreide en veilige handelservaring te bieden.

Pullix pakt het liquiditeitsprobleem in gedecentraliseerde financiering (DeFi) aan met een unieke hybride aanpak. Het onderscheidt zich door kenmerken als diepe liquiditeit, een hefboomwerking tot 1000:1, nul commissies met krappe spreads en een gemeenschapsgestuurd bestuursmodel. De unieke hybride aanpak van het platform is erop gericht gemeenschappelijke problemen in de sector aan te pakken, waaronder hoge handelskosten, een gebrek aan variatie in activa en onzekerheden op het gebied van de regelgeving.

Door de sterke punten van zowel gedecentraliseerde als gecentraliseerde beurzen te combineren, stimuleert Pullix gebruikers om liquiditeit te bieden, waardoor een betere liquiditeit en concurrerende prijzen worden gegarandeerd.

Het native PLX-token, dat zich momenteel in de presale fase bevindt, vormt de kern van het ecosysteem van Pullix. Naast het faciliteren van transacties profiteren PLX-houders van een revolutionair ‘Trade-to-Earn’-mechanisme, waardoor ze kunnen profiteren van de dagelijkse inkomsten van de beurs. Dit innovatieve model voor het delen van inkomsten onderscheidt Pullix in de crypto-ruimte.

De PLX presale, momenteel in fase 4, heeft al $1.603.843 opgebracht, waarvan 54,2% resteert.

Conclusie

In het steeds evoluerende landschap van cryptocurrency is de gelijktijdige opkomst van Osmosis en Pullix boeiend. Het bullish momentum van OSMO en de baanbrekende aanpak van Pullix onderstrepen het potentieel voor transformatieve verschuivingen op het gebied van cryptohandel.

Naarmate de presale van Pullix vordert en de prijsvoorspelling van OSMO voor opwinding zorgt, bevinden beleggers zich op het kruispunt van innovatie en kansen.